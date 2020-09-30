Bütçe ve teknopark kanun teklifleri Meclis Başkanlığına sunuldu

30 Eylül 2020

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, merkezi yönetim bütçesinin, program bazlı yapılmasıyla ilgili çalışmayı da içeren kanun teklifi ile teknoparklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile Teknoloji Geliştirme Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Meclis'e 2021 yılı bütçesinin yakın zamanda geleceğini anımsatan Muş, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, bütçeyle merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Muş, bu düzenlemeyle daha şeffaf bir bütçe görüleceğini, bütçenin takip edilebilirliğinin, performansının ölçülebilirliğinin, hesap verilebilirliğinin daha yüksek olacağını ifade etti.

Düzenlemeyle hastaneleri asgari 200 yatak kapasitesine sahip olmayan vakıf üniversitelerinin, tıp fakültesi açamayacağını bildiren Muş, teklifle ayrıca pandemi sürecinden dolayı teknoparklardaki esnek çalışma süresinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili bakanlığa yetki verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

"Destek sadece altyapıya olmayacak"

Teknoloji Geliştirme Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle teknolojiyi, yeni projeleri, kuluçka merkezlerini destekleyen önemli değişiklikler getirdiklerini belirten Muş, teklife ilişkin şu bilgileri verdi:

"Teknoloji geliştirme bölgeleri, fiziki olarak dolmuş durumda, pek çoğunda yer bulunamıyor. Dolayısıyla yeni girişimcilere alan açma adına, o sınırların dışında kurulun belirleyeceği yerler, ilgili bakanlık tarafından tutulacak ve bunlar kuluçka merkezi olarak girişimcilere tahsis edilecek. Yani illa o teknopark alanı içerisinde değil onun dışında da kuluçka merkezlerinin açılmasını sağlamış olacağız. Teknoparkın sahibi olan şirketler, bundan sonra yapacakları şirket ana sözleşme değişikliklerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunmak zorunda olacaklar. Teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan firmaların işyeri açma ve ruhsatlarıyla ilgili düzenlemeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlükleri tarafından verilmeye başlanacaktır. Teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimciler, projelerini tamamladıktan sonra yeni bir projeyle alakalı yönetici şirkete bildirimde bulunmaz, herhangi bir bilgi ve gerekli dokümanları sağlamazlarsa sözleşmeleri feshedilecek ve burayı boşaltmak durumunda kalacaklar. Teknoloji geliştirme bölgelerinde ilgili bakanlık altyapı yatırımlarında destek veriyordu. Bu düzenlemeyle beraber sadece altyapı değil aynı zamanda Ar-Ge binalarına, atölyelere ve buralarda yer alacak ekipman ve yazılımlara da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destek vermesinin önünü açıyoruz. Teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan firmaların münhasıran buradaki faaliyetlerinden, yazılımdır, Ar-Ge'dir ve diğer alanlarda elde ettikleri gelirler Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi'nden istisnaydı. Bu istisna süresi 2023'te doluyordu, bunu 5 yıl daha uzatıyoruz, 2028'e kadar önünü açmış oluyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketlerle işlemlerde bundan sonra imza sirküsü aramayacaklar. Yine e-İmza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesini de düzenlemeyle getirmiş olacağız. Bu düzenlemeyle e-Mühür uygulamasına geçilmiş olacak."

Kaynak: AA