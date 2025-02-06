Büyük deprem sonrası tsunami uyarısı! Dalgalar 1 metreyi bulabilir; riskli bölgeler belli oldu

Ege Denizi'nde son günlerde büyük bir deprem fırtınası yaşanıyor. Bölgede şimdiye kadar yüzlerce sarsıntı meydana gelirken, bazı depremler Türkiye'de de hissediliyor. Bölgedeki en büyük korku Santorini Adası'ndaki yanardağın patlaması ve büyük bir depreme oluşacak tsunaminin Türkiye'ye ulaşma ihtimali.

Bodrum ve Fethiye için uyarı!

CNBC-e’ye konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, hareketliliği anlık olarak izlediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Bodrum ve Fethiye kıyıları için hesaplanmış deniz yükselmesi senaryolarının mevcut olduğunu ifade etti.

Dalgalar 1 metreyi bulabilir!

Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, “Ege’de çok büyük bir depremin olması durumunda yaşanacak tsunaminin Türkiye'nin kıyılarına 1 saat içinde ulaşabileceğini belirterek dalgaların 30 santimetre ile 1 metre arasında olabileceğini kaydetti.