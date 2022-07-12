'Büyük dönüşüm' İstanbul’da gerçekleşecek

80 ülkeden ekonomik ve siyasi alanda alanının önde gelen isimlerini ağırlayacak olan 13'üncü Boğaziçi Zirvesi 10-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenecek ve üç gün sürecek zirvede, 80 ülkeden 200'ün üzerinde yabancı ağırlanacak. Bu yıl "Büyük Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, özel oturumlarla değişen dünyanın yeni vizyonu ele alınacak.

Bugüne kadar başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dünyadan 9 Cumhurbaşkanı, 8 Başbakan, 68 Bakan, 2 Prenses ve 4 Prens ağırlayan Boğaziçi Zirvesi, Türkiye'den ve dünyadan alanının önde gelen isimleri ile birlikte dünyanın nabzını İstanbul'dan tutacak.

Dünyadaki büyük dönüşüm ele alınacak

İstanbul'da düzenlenecek zirve öncesi açıklamalarda bulunan Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, 'Büyük Dönüşüm' temasını şu cümlelerle detaylandırdı: “13'üncü zirve dünyadaki büyük dönüşümü ele alacak. Bunlar; teknolojide dönüşüm, şehirlerdeki dönüşüm, gıda arzındaki dönüşüm ve sanayideki dönüşüm. Her bir oturumda hem devletler nezdinde temsilciler hem de iş dünyasının Türk ve yabancı temsilcileri bu dönüşümlere ışık tutmaya çalışacak." dedi.

‘Türkiye'ye yatırım çekmek istiyoruz'

Bu yıl olağanüstü bir durum olmazsa fiziksel katılımın, konuşmacılar ve izleyiciler olmak üzere toplamda 3 bini bulmasını beklediklerini söyleyen Özgencil, "Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Bakanlar olmak üzere küresel bazda toplamda 280'in üzerinde davet mektubu gönderdik. Küresel sorunların çözüm yollarına yine İstanbul'dan ışık tutacağız. UİP olarak asıl hedefimiz davet ettiğimiz yabancı misafirlerimize ülkemizdeki yatırım ve ticaret potansiyelini yerinde göstermek ve Türkiye'ye yurt dışından gelen yatırımlara katkıda bulunmak.”