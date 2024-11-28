Büyük İstanbul Depremi: Ahmet Ercan'dan ses getiren 'deprem' mesaj! Naci Görür'ü mü kastetti?

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu sabah (28 Kasım 2024) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Ercan, X (Twitter) paylaşımında “İstanbul’da her an deprem olabilir diyen bir kasap, bir bakkal ise gülümse, bunu 25 yıldır söyleyen bir deprem bilimciyse gül geç” ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercan polemik dozu yüksek mesajında isim vermese de kastettiği kişinin yer bilimci ve deprem Prof. Dr. Naci Görür olduğu düşünüldü.

Ahmet Ercan ile Naci Görür arasındaki anlaşmazlık

İki bilim insanı beklenen İstanbul depremi üzerinden daha önce de polemik yaşamıştı.

Türkiye’yi deprem konusunda hemen her gün uyaran Prof. Dr. Naci Görür, büyük İstanbul Depremi’nin muhakkak olacağını ve eli kulağında olduğunu savunuyor.

Prof. Dr. Görür, Marmara Fayı’nın deprem üretme periyodunun 250 yıl olduğunu ve bu sürenin de 2016’da dolduğunu düşünüyor.

Prof. Dr. Ercan ise aralarında Naci Görür'ün de bulunduğu ve “İstanbul’da her an deprem olabilir” görüşünü savunan yer bilimcilere pek çok kez tepki gösterdi.

Prof. Dr. Ercan, söz konusu bilim insanlarına yönelik "İstanbul'da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım” demişti.

Ahmet Ercan İstanbul depremine ilişkin “Eli kulağında” diyen bilim insanlarının siyasetçiler ve müteahhitler tarafından kullanıldığını savunuyor.