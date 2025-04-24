Büyük İstanbul depremi geliyor mu? Silivri depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Durum şunu gösterdi' diyerek açıkladı

İstanbul Silivri açıklarında dün 12,49’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve hatta Ankara’da dahi hissedildi.

Deprem başta İstanbul olmak üzere hemen hemen tüm Türkiye’yi büyük paniğe sevk etti. Vatandaşların aklında beliren soru ise oldu şu oldu: “Silivri depremi büyük İstanbul depreminin öncüsü mü, olası İstanbul depremini tetikler mi?”

Deprem uzmanları depremin yaşandığı andan sadece birkaç dakika sonra televizyonlarda 6,2’lik depremin ardından en büyüğü 5,9 olarak kaydedilen depremlerin yapısına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, depremin ardından geçen süreyle birlikte sosyal medya hesabından bir dizi değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Ercan, 6,2’lik depremin Kuzey Marmara’da Trakya kolunun Büyükçekmece-Kumburgaz-Silivri bölümünün yaklaşık 25 kilometre, sağ doğrultu atımlı yırtılmayla kırmış olabileceğini belirterek şunları söyledi:

* Depremin İstanbul önünü kırmadan sıçrayarak Trakya kolunu batıya doğru yırtıp, kırılmanın durması can güvenliği bakımından uğurludur, sevinçlidir.

* Görünüş o ki, gerginlik 23 Nisan bayram günü öğleden sonra hızla düşmüş, sönüme geçmiştir. Boşalttığı gerginlik, boşatması gerekenin yaklaşık 22’de 1’i dir. Umarım parçalı kırılmalar ile işlem gelecekte de bu biçimde ölümsüz, yıkımsız tamamlanır.

Büyük deprem geliyor?

Seri tweetlerinde Prof. Dr. Ercan, depremin K45B gidişli Trakya-Eskişehir kırığı ile Kuzey Anadolu kırıklarının kesim yerinde olmasının deprem odağının kavşakta olma kuramını kanıtladığını öne sürdü.

Ahmet Ercan “Durum şunu gösterdi” diyerek değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

* Büyük bir depremle boydan boya kırmamasının nedeni, henüz 7,2’lik depremi oluşturarak 6 gigatonluk kırılma direncini yenecek gerginliğe ulaşamamasıdır. Büyük deprem için beklentim henüz erken gibi görünüyor.

24 Nisan'da sabah yaşanan deprem

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Silivri önünden başlayan 6,2’lik kırılmanın Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde doğudaki Büyükçekmece’ye doğru uzandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

* En son 07,19’da Sinanoba denizinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Trakya kolunu doğu ucunu artçı depremlerle tamamlıyor. Ancak gittikçe gerginliği düşüyor. Beylikdüzü’ne geçemesini beklemiyorum. Ne var ki Büyükçekmece-Çatalca kırığını kesti. Kaygılanacak bir durum yok.