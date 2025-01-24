Büyük İstanbul depremi ne zaman? Gecikme sebebini Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı

Türkiye'de son yıllarda artan şiddetli depremler on binlerce canın ölümü ile sonuçlandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Türkiye'nin belleğinde derin izler bırakırken, büyük bir uyanışın da tetikleyicisi oldu.

Büyük İstanbul depremi ne zaman, İstanbul depremi neden gecikti?

Deprem gerçeği ile yaşamaya çalışan vatandaşarın yanı sıra pek çok şehirde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Ancak depremin en çok tehdit ettiği şehir Türkiye'nin kalbi olarak bakılan İstanbul. Uzmanlar ise İstanbul'da beklenen deprem için sürenin dolduğuna işaret ediyor. Peki büyük İstanbul depremi ne zaman olacak, İstanbul depremi neden gecikti? Herkes tarafından merak edilen bu soruların cevabını Prof. Dr. Osman Bektaş verdi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul depreminin neden geciktiğini sosyal medya hesabından San Francisco örneğiyle açıkladı. Bektaş, fayların henüz rahatlama döneminden çıkmadığına işaret etti.

'Marmara 75 yıllık bir sakinlik dönemine girdi'

"Büyük İstanbul depremi niçin gecikiyor?" sorusunu gündeme getiren Prof. Dr. Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"1999 İzmit depreminden sonra '30 yıl içerisinde İstanbul'da yaşanabilecek 7 den büyük deprem görüşü 25 yıl geçmesine rağmen niçin gerçekleşmedi? Marmara 500 yıllık tarihsel döneminde ve 1906 M7,8 San Francisco depremi sonrasında olduğu gibi 75 yıllık bir sakinlik dönemine girmiştir.

1999 İzmit- Düzce depremlerinin stres transferi ve KAF nın 25 yıllık tektonik yüklenmesine karşın Marmara'da 25 yıl içerisinde M 5,9 dan büyük deprem yaşanmaması fayların henüz rahatlama döneminden çıkamadığının kanıtıdır."