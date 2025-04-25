Büyük İstanbul depremi olmayacak mı? Prof. Dr. Naci Görür 'Milyonların hayatıyla oynamayın' diyerek tepki gösterdi

İstanbul’da 23 Nisan’da Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor.

Çevre illeri de etkileyen deprem büyük panik yaratırken, yer bilimcilerin değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor.

Türkiye’nin herhangi bir yerinde deprem olduğunda gözlerin çevrildiği Prof. Dr. Naci Görür, KAFA TV yayınında dikkat çeken uyarılar yaptı.

Naci Hoca, Marmara Denizi’ndeki Kumburgaz Fayı’na işaret ederek, 23 Nisan depremlerinin enerjiyi boşaltmadığını, aksine tehdidi daha da artırdığını vurguladı.

Adalar ve Kumburgaz fayı birlikte kırılırsa…

Prof. Dr. Naci Görür, artçı depremlerin doğuda yoğunlaştığını aktarırken, Marmara Denizi’ndeki üç fay hattına dikkat çekti:

* Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu Marmara’nın içerisinde; 160 kilometredir ve üç koldan meydana gelmiştir. Adalar Fayı, Kumburgaz Fayı ve Tekirdağ Fayı. Adalar ve Kumburgaz ikisi birlikte kırılırsa en fazla 7.6’lik deprem olur.

* Bu oluşan depremler enerjiyi boşaltmadığı gibi Marmara’nın içindeki fay tehdidini ortadan kaldırmadı. Tam aksine tehdidi daha fazla artırdı. Kumburgaz Fayı, zaten yılda 2.5 santime denk gelen stres biriktiriyor. Şimdi ‘Burada deprem olmaz, şurada olmaz’ demek yazıktır. Milyonlarca insanların can güvenliğiyle oynamayın. Yani bu abesle iştigaldir.

Kumburgaz Fayı’nın kırılmayan kısmına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, 23 Nisan depremin bu fayın daha fazla gerilmesine ve deprem üretme periyodunun öne çekilmesine sebep olduğunu aktardı. Görür, “Hiçbir zaman beklediğimiz depremi küçültecek bir şey değildir” şeklinde konuştu.

Ayağına deniz suyu değmemiş adam

1999’dan itibaren her an olmak kaydıyla büyük depremin olma ihtimalinin yüzde 47 olduğunu yineleyen Prof. Dr. Görür, “Ben biliyordum, söyledim” diyen deprem uzmanlarına tepki gösterdi:

* Ben bu söyleyen arkadaşa da saygı duyuyorum ama bu bilimsel değil. Bir şeyi biliyorum dersen bütün dünyanın kabul ettiği verilere dayalı konuşmak zorundasın. Marangoza, kasaba konuşmuyorsun... Bilim dünyasına konuşuyorsun.

Kumburgaz Fayı ile Adalar Fayı’nın aynı anda kırılacağını düşündüğünü söyleyen Naci Görür, “Marmara’nın altında canlı bir fay sistemi var. Bizzat dalarak gördüm. Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi’ni bilmeyen adam konuşuyorsa ne yapayım” dedi.