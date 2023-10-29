T. Selçuk Semizoğlu / Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi bu onurlu mücadelenin en kıymetli ve taçlanmış eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir. Topraklarının her karışı şehit kanları ile sulanan bu cennet vatan, cumhuriyetin ilanı ile birlikte ileriye ve geleceğe olan hedefini tüm dünyaya açıkça belli etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti sadece düşmana karşı kazanılmış zaferlerin bir sonucu değildir. Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda; ülkemizin geleceğini yabancıların boyunduruğu altında gören içimizdeki teslimiyetçi şer odaklarına karşı da milli bir duruş ve tarihe yazılan bir cevap olarak ilan edildi. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; Büyük Türk Milleti bu yüce emaneti sonsuza dek koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile 100’üncü yılda Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; İlk Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte tüm kurucu kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi hürmet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.