Büyük zaferin 104. yılı yurtta coşkuyla kutlandı

Milli Mücadele'nin son halkası olan Kurtuluş Sa­vaşı'nın zafer nişanı 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun her köşesinde törenlerle kutlandı. 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Ata­türk'ün başkomutanlığında icra edilen Büyük Taarruz'un başarısı sayesinde düşman İzmir'de deniz dökülmüştü. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak da kutlanan 30 Ağustos'ta devlet er­kanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Anıtkabir'de bir araya geldi. Kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cum­hurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yıl­maz, Yeni Parti Genel Başkanı Öz­gür Özel, yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı Ka­binesi üyeleri, MHP Genel Başka­nı Devlet Bahçeli, CHP Genel Baş­kanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğ­lu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş­kanı Burhanettin Duran, komutan­lar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Esaret kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos mesajında, "Başkomutan­lık Meydan Muharebesi" olarak ta­rihe geçen ve Milli Mücadele'nin en önemli merhalesini teşkil eden Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönü­münün gururla idrak edildiğini be­lirtti. Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ettiğini ifade eden Cumhurbaşka­nı Erdoğan, "30 Ağustos Zaferi'yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadı­ğımız toprakların ezeli ve ebedi va­tanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin ku­ruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla ka­bul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik em­peryalist kuşatmanın da kırılması­na vesile olmuştur" dedi.

İnanç zaferle taçlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bah­çeli de, "Türk milletinin Anado­lu'daki son büyük ölüm-kalım mü­cadelesinde 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittik­çe geriye çekilen hudut çizgileri­nin bu defa Türk süngüsünün isti­kametinde batıya doğru sürüldüğü gündür" ifadelerini kullandı. Ye­ni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise mesajında, "Bir ülkenin kaderi­ni değiştirmek, önce o kaderin de­ğişebileceğine inanmakla başlar. Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” de­di. Vatan Partisi Genel Başkanı Do­ğu Perinçek, “30 Ağustos mirası, Türk Milletinin fedakârlık ve Türk Ordusunun kahramanlık destanıy­la birlikte Mustafa Kemal Paşa’nın Devrimci Hükümetinin kurmaylık destanıdır” açıklaması yaparken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başka­nı Burhanettin Duran, "Bugün Tür­kiye, 30 Ağustos'ta ortaya konulan bağımsızlık ruhundan aldığı güçle, kendi kararlarını kendi veren, böl­gesinde ve dünyada ağırlığı giderek artan, güçlü ve öz güvenli bir ülke olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir" diye konuştu.

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'ndan zafer uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek ilk HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek ilk uçağı, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.