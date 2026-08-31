Büyük zaferin 104. yılı yurtta coşkuyla kutlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 30 Ağustos 1922'de başarıyla tamamlanan Büyük Taarruz'un yıl dönümü Türkiye ve KKTC'de coşkuyla kutlandı. Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Anıtkabir'de buluştu.
Milli Mücadele'nin son halkası olan Kurtuluş Savaşı'nın zafer nişanı 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun her köşesinde törenlerle kutlandı. 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında icra edilen Büyük Taarruz'un başarısı sayesinde düşman İzmir'de deniz dökülmüştü. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak da kutlanan 30 Ağustos'ta devlet erkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Anıtkabir'de bir araya geldi. Kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Esaret kabul edilmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos mesajında, "Başkomutanlık Meydan Muharebesi" olarak tarihe geçen ve Milli Mücadele'nin en önemli merhalesini teşkil eden Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünün gururla idrak edildiğini belirtti. Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos Zaferi'yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur" dedi.
İnanç zaferle taçlandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm-kalım mücadelesinde 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür" ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise mesajında, "Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar. Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “30 Ağustos mirası, Türk Milletinin fedakârlık ve Türk Ordusunun kahramanlık destanıyla birlikte Mustafa Kemal Paşa’nın Devrimci Hükümetinin kurmaylık destanıdır” açıklaması yaparken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün Türkiye, 30 Ağustos'ta ortaya konulan bağımsızlık ruhundan aldığı güçle, kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde ve dünyada ağırlığı giderek artan, güçlü ve öz güvenli bir ülke olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir" diye konuştu.
HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'ndan zafer uçuşu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek ilk HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek ilk uçağı, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.