Büyük zaferin 108. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören programı kapsamında Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet andıklarını söyledi.

Erdoğan: Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, 11 ilimizde ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 108'inci seneidevriyesinde bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. Canları ve kanları pahasına tüm dünyaya Çanakkale geçilmez dedirten o büyük kahramanları rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğurunda toprağa düşen tüm yiğitlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

- Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale'yi, bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zafer olarak tarif olarak tarif ediyor. Gerçekten de Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağı kaldırdığı, tıpkı bir anka kuşu gibi tüylerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır.

- Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, dönemin en modern ordularını dize getiren milletimiz, Çanakkale'de yazdığı destanla İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıracak inancı, iradeyi ve direniş ruhunu da kuşanmıştır. Bu yönüyle Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'mızın adeta provası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş müjdesidir.

- Çanakkale'yi, milletimizin bu topraklarda var olma için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. Üzerinden ne kadar geçerse geçsin 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz. Çanakkale, bizim için sadece iftihar vesilesi değil aynı zamanda zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağıdır.

- 85 milyonun tamamının Çanakkale'den, burada koyun koyuna yatan şehitlerimizden, ecdadımızın sergilediği mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler olduğuna inanıyorum.

- Özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, 11 ilimizde ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla, yine kardeşlikle gelebiliriz.

- Milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bu konuda bizlere umut ve güven aşılıyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerde insanlarımızın metanetini, sabrını, vakarını ve hayata yeniden tutunma iradesini yeniden gördükçe biz de cesaret kazanıyoruz. En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeden inşallah gece gündüz çalışarak şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.

- Hiçbir insanımızı, umutlarını bize bağlamış hiçbir vatandaşımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Çanakkale birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel, hiçbir badire olmadığını bize göstermiştir. Türkiye, devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım, yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirmeyelim, yeter ki sürekli karamsarlık aşılayan şeamet tellallarına fırsat vermeyelim. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin diyorum.

- Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 108'inci yıldönümünü tekrar tebrik ediyorum. 18 Mart Şehitler Günü'nde Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün komutanlarımızı, kahraman Mehmetçiklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.