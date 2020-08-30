Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlanıyor

30 Ağustos 2020

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün milletçe ve KKTC'deki kardeşlerimizle birlikte Büyük Zafer'in 98. yıl dönümüne kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi, bugün de devam etmektedir. Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz, nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de mavi vatandaki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bu husustaki irademizden ve zafere olan sarsılmaz inancımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taaruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Tören kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törende, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Törenin ardından siyasi partiler de anıta çelenklerini sundu.

İzmir



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Meydandaki törenin ardından tören programı Kadifekale Hava Şehitliği'nde devam etti.

Şehitlikteki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Çanakkale



Çanakkale'deki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ile Belediye Başkan vekili Süleyman Canpolat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu.

TSK adına Deniz Binbaşı Anıl Yeşilyuva'nın konuşmasının ardından tören sona erdi.

Konya



Konya Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajının okunduğu anma töreninin ardından, Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Zafer için Pedalla" temalı bisiklet turunun startını verdi.

Programa, Vali Özkan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Trabzon



Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından tören sona erdi.

Van

Van Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını temizleyerek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman kardeşleri de özel olarak törene davet etti.

Tören boyunca yakından ilgilendiği Duman kardeşleri makam aracına alan Bilmez, valilik önündeki programın ardından beraberindekilerle Akköprü Mezarlığı'na geçti.

Mezarlıkta devam eden törende, şehitler kabirleri başında anıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Hakkari



Hakkari Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

COVID-19 tedbirlerinin alındığı tören, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayla sona erdi.

Manisa



Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Mesut Buruk konuşma yaptı, törende öğrenciler şiir okudu.

Meydandaki törenin ardından protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

Denizli



UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde uçuş için bölgeye giden turistler, zaferin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Cemile mevkisinde bir araya geldi. Yerli ve yabancı turistler, verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımıyla yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uyularak balonlara bindirildi.

Turistler, yaklaşık 1500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı buldu.

Uçuş öncesinde balonlara Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.

Pamukkale semalarındaki balondan beyaz cennetin eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdi.

Turistleri taşıyan balon, 45 dakikalık tur sonrası Pamukkale Mahallesi'ne indi.

Bursa



Bursa'da kutlamalar, Vali Yakup Canbolat'ın Heykel semtindeki tarihi Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Daha sonra Bursa Valisi Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajını okundu.

Giresun



Giresun Valiliği binası önünde düzenlenen törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.