Büyük Zafer'in 99.yılı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, etkinlikler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük zaferin 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında, Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

ANITKABİR - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR - ANKARA

"Türkiye Cumhuriyeti emin ellerdedir"

Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

ANITKABİR - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

''Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zat-ı alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhur ile cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun.''

MERSİN

İstanbul'da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

İstanbul'da da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na sırasıyla İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çelenkleri bırakıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri ile diğer ilgililerin katıldığı törende daha sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, o gün kurtuluş mücadelesi için savaşan ve zaferi kazanan milletin yeni çağda başka zaferler kazanması gerektiğini ifade etti.

KIRKLARELİ

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İZMİR

Meydandaki törenin ardından Köşger, Sivri ve Soyer, İzmir Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

Köşger, Sivri ve Soyer, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinliklerde tören aracına binerek vatandaşların bayramını kutladı.

ANTALYA