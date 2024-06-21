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Büyükada'da bir kez daha 'Azmanbüs' eylemi!

İstanbul'daki Büyükada'da İETT'nin getirdiği minibüslere tepki devam ediyor. Bölge sakinleri bugün de eylem yaptı.

AA
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İstanbul'daki Büyükada'da bir grup, hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etmek amacıyla Büyükada Çınar Meydanı'nda toplandı.

"Azmanbüs istemiyoruz", "16 milyon için mücadele ediyoruz" ve "Ada'da minibüs yasa dışı" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, Büyükada sokaklarında yürüyüş yaparak eylemini sürdürdü.

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İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in toplantı için geldiği Akülü Araç Şarj Merkezi önünde Demet'e istifa çağrısında bulunan grup, kaymakamlık ve adliye önünde de Adalar'da minibüs istemediklerini dile getiren sloganlar attı.