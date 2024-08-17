Büyükada'da metruk ahşap binada yangın
İstanbul'un Büyükada ilçesinde metruk ahşap binada yangın çıktı. Bölgeye Maltepe ve Kartal'dan takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
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İstanbul'un Büyükada ilçesindeki Çankaya Caddesi'nde bulunan metruk haldeki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevresinde ahşap evlerin ve ağaçların bulunduğu metruk binada itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Bölgeye deniz yoluyla Maltepe ve Kartal'dan da takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.