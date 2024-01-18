Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda aralarında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı N.S'nin de bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.