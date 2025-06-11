Büyükçekmece Belediyesi'ne CHP'li Ahmet Şahin başkanvekili seçildi

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada Meclis Üyesi Ahmet Şahin, Başkan Vekili seçildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, Meclis Üyesi ve Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Şahin'i; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı'yı aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.

İlk iki turda üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 36 oyun 22'sini alan Şahin, Belediye Başkan Vekili seçildi.