Büyükçekmece'de çevreyi kirletenler yandı! Yeni ceza uygulaması 2025'te başlıyor
Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin aralık ayı oturumunda, 2025 yılında uygulamaya girmek üzere yeni bir karara imza atıldı. İlçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu vb. atarak çevreye kirletenlere, yeni yıldan itibaren 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Büyükçekmece Belediye Meclisi, çevreyi korumak üzere yeni bir karar aldı. Meclis'te oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, 2025 yılında çevreyi kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
İdari para cezasının sivil zabıta ile zabıta ekipleri tarafından uygulanacağını belirten Belediye Başkanı Hasan Akgün, bu konuda vatandaşlardan birçok şikayet geldiğini belirterek, "Sahiller anayasa gereğince hepimizi açık, hepimiz istifade ederiz ama hep birden kirletemeyiz. Vatandaş 'ceza yazın' diyor. Bu iş Türkiye'de örnek olacak" açıklamasında bulundu.