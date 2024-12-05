Büyükçekmece'de çevreyi kirletenler yandı! Yeni ceza uygulaması 2025'te başlıyor

Büyükçekmece Belediye Meclisi, çevreyi korumak üzere yeni bir karar aldı. Meclis'te oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, 2025 yılında çevreyi kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İdari para cezasının sivil zabıta ile zabıta ekipleri tarafından uygulanacağını belirten Belediye Başkanı Hasan Akgün, bu konuda vatandaşlardan birçok şikayet geldiğini belirterek, "Sahiller anayasa gereğince hepimizi açık, hepimiz istifade ederiz ama hep birden kirletemeyiz. Vatandaş 'ceza yazın' diyor. Bu iş Türkiye'de örnek olacak" açıklamasında bulundu.