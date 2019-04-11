'Büyükçekmece'de nüfus hareketi yok'

11 Nisan 2019

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile Sarıyer'in Garipçe Köyü'nü ziyaret etti.

İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın dün Büyükçekmece'ye ilişkin açıklamalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Seçim sürecinin takvimleri var; seçmen listelerinin asılması, itirazlar, netleşmesiyle ilgisi süreçler çok net. Seçimden sonra geriye dönük işlem yapılmaması konusunda da net bir karar var, hiç tereddüt içermeyen net bir karar. Dolayısıyla önce işin hukuki tarafının böyle olduğunu bilmek lazım."

İstanbul'un, seçmen hareketliliği olan bir şehir olduğunu dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Nüfus hareketliliğinin yeni konutların yoğun olduğu bölgelerde daha yoğun olduğunu da hepimiz biliriz. Büyükçekmece nüfus hareketliliği bakımından İstanbul’un makul ilçelerinden biri, çok yoğun nüfus hareketliliği yok. Örneğin Esenyurt gibi çok yoğun nüfus hareketliliği yaşamayan ilçelerden birisidir. Bir, hukuken böyle bir geriye dönük hesap sorma ve böyle bir süreci yönetme hakkına sahip değil. İkincisi, mevcutta söylediği gibi sayısal nüfus hareketliliği yok. İnsanları aldatmayalım. Daha acı bir şey. Ne kadar yakın çevresi varsa Ocak ayının başında oraya nakletmişsin. Bunlar belli. Nakledilmiş. Kendi mi gelmiş, peşinden severek mi gelmiş bilmem ama birbirini çok seven insanlar gidip aynı adrese 11-12 kişi seçmen nakli yaptırıyorsa üzücü."

İmamoğlu, "Hukuken böyle bir hakları yok, beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok. Altını çizerek söylüyorum yalan. İnsanları rencide edecek şekilde bir süreç yaşatıyorlar Büyükçekmece'ye. Bunun sonucunda Büyükçekmece'nin sürecini şaibeli hale getirip buradan bir yol haritası oluşturma çabası var." dedi.

Kaynak: AA