Büyükçekmece'deki adli emanet soyguncusu ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Adli emanet kasalarından 50 kilo gümüş ve 25 kilo altının kaybolduğu soruşturmada, İngiltere’ye kaçan şüpheli ve eşi için uluslararası yakalama kararı alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 1 Aralık 2025’te görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediğinin bildirilmesi üzerine, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde adli emanet bürosu ve kasalar açıldı. Yapılan incelemede yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edildi.

İngiltere’ye kaçtığı belirlendi

Soruşturma kapsamında Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan araştırmada Erdal T.’nin 19 Kasım 2025’te ailesiyle birlikte İngiltere’ye gittiği belirlendi. Diğer şüpheli Kemal D. ise adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Erdal T.’nin, WhatsApp üzerinden arkadaşlarına “Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin” şeklinde mesaj gönderdiği de soruşturma dosyasına girdi.

Anahtarlar ve görev dağılımı ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında Erdal T.’nin hizmetli kadrosunda görev yaptığı, yalnızca adli emanet odasının anahtarının kendisinde bulunduğu, kasaların anahtarının ise diğer şüpheli Kemal D.’de olduğu belirlendi. Kemal D.’nin 2021 yılından bu yana adliyede memur olarak çalıştığı, Erdal T.’nin ise 2022 yılında göreve başladığı öğrenildi.

Adli emanet bürosunun çift anahtar sistemiyle çalışan çelik kapıya sahip olduğu, kasaların iki ayda bir denetlendiği, son denetimin yaklaşık iki ay önce yapıldığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı. Eksikliğin, rutin denetim sırasında Cumhuriyet Savcısı tarafından fark edildiği bildirildi.

Ziynetlerin sahte vatandaşlık dosyasına ait olduğu belirlendi

Çalınan altın ve gümüşlerin, İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen sahte vatandaşlık operasyonunda, 113 şüpheliye yönelik baskınlarda ele geçirilen ziynet eşyaları olduğu tespit edildi.

Soruşturmada 5 tutuklama

Soruşturma kapsamında 10 Aralık’ta, firari Erdal T.’nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin yanı sıra çalıntı altının alım-satımına aracılık ettiği öne sürülen kişilerin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 3 kişi ev hapsi şartıyla, diğer şüpheliler ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürerken, şüphelilerin bağlantılı olabileceği kişiler de mercek altına alındı. Son gelişmeyle birlikte, İngiltere’ye kaçan Erdal T. ve eşi Esma T. hakkında yakalanmalarına yönelik kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.