Büyükelçi Kılıç'tan Temsilciler Meclisi'ne S-400 tepkisi

13 Temmuz 2019

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ve Kıdemli Üyesi Cumhuriyetçi Michael McCaul'ün Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Kılıç Twitter hesabından, Engel ve McCaul'ün Türkiye'nin S-400 alımını eleştiren açıklamalarını ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, acil ihtiyaç duyulan hava savunma sistemi için teknik ve ekonomik bir karar almıştır. Bunun stratejik bakış açımızla hiçbir ilgisi yok ve hiçbir şekilde ABD, NATO ya da Rusya arasında yapılan bir seçim değildir. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin bu konudaki algısı ve yansıttığı tutum yanlış ve yanıltıcıdır."

Kaynak: AA