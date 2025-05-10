Büyükelçi Ossowski: “Schengen vizesi alım aşamaları kolaylaşacak”

Nagihan KALSIN

Program­da; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrük­çü, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Anka­ra Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yabancı misyon temsilcileri yer aldı.

Büyükelçi Ossowski, Schengen vizesi alımı konusunda yaşanan sıkıntılara değindi. Türkiye’nin Çin’den sonra en fazla Schen­gen vizesi alan ülke konumun­da olduğunu kaydeden Ossows­ki, “Konsolosluklar insanlarla dolu ve çalışanlar vize süreçleri­nin hızlandırılması için çok çalı­şıyor. Ayrıca, vize aşamalarının kolaylaştırılması için de çok cid­di bir şekilde çalışıyoruz. Türki­ye AB’nin en büyük ticaret ortağı” değerlendirmesini yaptı.

“AB ve Türkiye yan yana”

AB’de 27 üye devletin bulundu­ğunu, Türkiye’nin de aday ülke­lerden biri olduğunu ifade eden Ossowski, Türkiye’nin AB’ye ka­tılım müzakerelerinin 20 yılı aş­kın süre önce başladığını hatır­lattı. Ossowski, “Bu süreçte mü­zakereler durma noktasına geldi ancak yakın zamanda somut bir şekilde AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden başlatılmasına karar ve­rildi” dedi. AB ile Türkiye arasın­da düzenlenen üst düzey ziyaret­lere de atıfta bulunan Ossowski, Rusya-Ukrayna Savaşı konusun­da AB ve Türkiye’nin son bir ay­da yakın bir şekilde çalıştığını an­lattı.

Dünyada müttefiklerin yer de­ğiştirdiğine ve belirsizliklerin arttığına işaret eden Ossowski, sözlerini şöyle sürdürdü: “AB ve Türkiye olarak biz, ortaklığı seç­tik. AB ve Türkiye yan yana. AB’ye aday ülke olarak, NATO müttefiki olarak ve kenarda oturup izleyen değil, barışa şekil veren komşu­lar olarak. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü, suç teşkil eden saldırı savaşı durmak zorunda. Gazze’deki korkunç acılar din­mek zorunda. Bunlar, hepimiz için ortak birer sorumluluk.”

“Aynı hedefleri paylaşıyoruz”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, dünyada karşılaşılan zorlukların giderek arttığına ve risklerin olduğuna dikkati çekerek, AB-Türkiye ilişkisinin daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Gümrükçü, “Avrupa Birliği ve Türkiye’nin, geleceğe yönelik aynı kaygı ve hedefleri paylaşarak ilişkilerinin her bir ayağına yeniden bakmaları ve bu ilişkinin barındırdığı engin potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirmek için ellerinden geleni yapmaları gereken bir dönemdeyiz” dedi.