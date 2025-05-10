Büyükelçi Ossowski: “Schengen vizesi alım aşamaları kolaylaşacak”
9 Mayıs Avrupa Günü, Anka¬ra CerModern’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. “Ortak Mi-rasımız” adlı dijital fotoğraf ser¬gisiyle başlayan organizasyon, re¬sepsiyonla devam etti.
Nagihan KALSIN
Programda; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yabancı misyon temsilcileri yer aldı.
Büyükelçi Ossowski, Schengen vizesi alımı konusunda yaşanan sıkıntılara değindi. Türkiye’nin Çin’den sonra en fazla Schengen vizesi alan ülke konumunda olduğunu kaydeden Ossowski, “Konsolosluklar insanlarla dolu ve çalışanlar vize süreçlerinin hızlandırılması için çok çalışıyor. Ayrıca, vize aşamalarının kolaylaştırılması için de çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye AB’nin en büyük ticaret ortağı” değerlendirmesini yaptı.
“AB ve Türkiye yan yana”
AB’de 27 üye devletin bulunduğunu, Türkiye’nin de aday ülkelerden biri olduğunu ifade eden Ossowski, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin 20 yılı aşkın süre önce başladığını hatırlattı. Ossowski, “Bu süreçte müzakereler durma noktasına geldi ancak yakın zamanda somut bir şekilde AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden başlatılmasına karar verildi” dedi. AB ile Türkiye arasında düzenlenen üst düzey ziyaretlere de atıfta bulunan Ossowski, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda AB ve Türkiye’nin son bir ayda yakın bir şekilde çalıştığını anlattı.
Dünyada müttefiklerin yer değiştirdiğine ve belirsizliklerin arttığına işaret eden Ossowski, sözlerini şöyle sürdürdü: “AB ve Türkiye olarak biz, ortaklığı seçtik. AB ve Türkiye yan yana. AB’ye aday ülke olarak, NATO müttefiki olarak ve kenarda oturup izleyen değil, barışa şekil veren komşular olarak. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü, suç teşkil eden saldırı savaşı durmak zorunda. Gazze’deki korkunç acılar dinmek zorunda. Bunlar, hepimiz için ortak birer sorumluluk.”
“Aynı hedefleri paylaşıyoruz”
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, dünyada karşılaşılan zorlukların giderek arttığına ve risklerin olduğuna dikkati çekerek, AB-Türkiye ilişkisinin daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Gümrükçü, “Avrupa Birliği ve Türkiye’nin, geleceğe yönelik aynı kaygı ve hedefleri paylaşarak ilişkilerinin her bir ayağına yeniden bakmaları ve bu ilişkinin barındırdığı engin potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirmek için ellerinden geleni yapmaları gereken bir dönemdeyiz” dedi.