Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti.
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Beştepe'deki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, daha sonra Brunei Büyükelçisi Haji, Somali Büyükelçisi Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Sancho ile ayrı ayrı görüştü.