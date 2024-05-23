Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Beştepe'deki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Brunei Büyükelçisi Haji, Somali Büyükelçisi Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Sancho ile ayrı ayrı görüştü.