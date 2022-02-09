Büyükerşen ve Soyer'den fatura tepkisi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yüksek faturalara tepki göstererek önerilerde bulundu. Toplu taşımaya KDV ve ÖTV istisnası getirilmesi gerektiğini belirten Büyükerşen, enerji maliyetlerinin düşmesi için de vergi indirimine gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımında faturaların kira giderlerini aştığına dikkat çeken Büyükerşen, “Kira bedellerini aşan elektrik faturaları nedeniyle vatandaşımız zor günler yaşıyor, esnafımız bir bir kepenk kapatıyor. Adaletsiz bir şekilde yapılan ve kış gününde vatandaşımıza büyük sıkıntılar yaşatan bu zamların yeniden değerlendirilmesi elzemdir.” dedi.

Tramvay işletim sistemi olan ESTRAM’ın elektrik faturasını da alıntılayan Başkan Büyükerşen, 2021 Aralık ayında 1 milyon 846 bin TL gelen elektrik faturasının 2022 Ocak ayında 4 milyon 890 bin TL gelmesine de tepki gösterdi. Büyükerşen, “Kamuda da durum farksız. Merkezi hükümetten beklentimiz yurttaşlarımız için hayati öneme sahip konularda yerel yönetimlere sübvansiyon sağlamasıdır” dedi. Toplu taşımaya KDV ve ÖTV istisnası getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Büyükerşen, enerji maliyetlerinin düşmesi için de vergi indirimi yapılmasını istedi.

Soyer fatura tutarını paylaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Konak'taki İZSU Genel Müdürlüğü'nün camına asılan "İZSU'ya 2021'de 337 milyon TL gelen elektrik faturası 2022'de 800 milyon TL'ye çıktı. Halkımızın bilgisine" yazısının yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti. pic.twitter.com/PUJTQga1b9 — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 9, 2022

Soyer, paylaşımında, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti." ifadesini kullandı.