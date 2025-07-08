  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV), yönetim kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 6 kişi görevlerinden el çektirilerek kayyum atandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı
Takip Et

ESPAV Yönetim Kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer yöneticilerin ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan yargılanmalarına devam ediliyor. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakfa kayyum atanmasına yönelik dava açıldı. Ankara'da görülen dava sonucunda vakıftan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 6 üye el çektirildi.

Özel Çağdaş Okullarının da bünyesinde bulunduğu vakfa ise Serpil Karaer'in kayyum olarak atandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA