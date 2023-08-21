Büyükgöz: “Şartlar sağlanırsa Gebze'nin il olmasını isterim”

Belma A. ÖZGEN

Şubat ayındaki deprem felaketinde Gebze Belediyesi olarak özellikle bölgenin temizlik işlerini üstlendiklerini söyleyen Büyükgöz, yeni dönemde kendisine adaylık teklif edilmesi ve yeniden seçilmesi durumunda seçim beyannamesine bağlı kalarak Gebze için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Göreve geldikleri ilk gün olduğu gibi halen önceliklerinin kadınlar, çocuklar ve gençler olduğunu dile getiren Zinnur Büyükgöz, toplamda 75 bin çocuk ve gencin Gebze Belediyesi ile spora kavuştuğunu söyledi.

Hiçbir kurum ve parti ayrımı yapmaksızın çalıştıklarının altını çizen Büyükgöz, 115 milyon TL yatırımla ‘İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni de hizmete açtıklarını söyledi. Gebze’nin il olması hakkındaki düşüncelerini de aktaran Zinnur Büyükgöz şunları söyledi: “İl olmak büyük bütçeler gerektiriyor.

Bu açıdan tüm şartlar sağlanırsa tabi ki il olmayı tercih ederiz. Ben tek bir kuruş bile boşa harcanmasın isteyen, kendi belediye başkanlığım döneminde de buna çok dikkat eden biriyim. Ne zaman ki getirisi götürüsünden fazla olacaktır, tabii ki Gebze’nin il olmasını ben de çok isterim.”