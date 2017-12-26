Büyükşehir, Tuzla'daki kokunun nedenini açıkladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılığın soruşturmayı, Türk Ceza Kanunu'nun 181. ve 86. maddelerindeki, "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı üzerinde durulan kimyasal kokuya ilişkin, polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldığı belirtildi.

Bu arada, kokudan etkilenen ve hastanelere başvuran 97 kişiden 62'sinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacıyla hastanelerde tutulduğu kaydedildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, hastanede tutulan bazı kişilerin bilgisine başvurulduğu ve olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Tuzla'da dün akşam saatlerinde bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

Büyükşehir Belediyesi kokunun nedenini açıkladı

Konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuar incelemesi sonuncu metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

Tuzla'da yayılan kokunun kaynağı belirlendi