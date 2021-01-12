Büyükşehirlerde köyler 'kırsal mahalle' olacak
Büyükşehir “kırsal”ında kimlik bunalımı 2012 yılındaki düzenlemeyle mahalleye dönüştürülen 17 bini aşkın köy ve belde, talep etmeleri halinde “kırsal mahalle”ye dönüşebilecek.
Büyükşehir Yasası’nda yapılan değişiklikle, köylerin mahalleye dönüştürülmesi tarım ve hayvancılık faaliyetlerine zarar verince, uygulamadan sessiz sedasız geri dönüşün yolu açıldı. 7254 Sayılı Torba Yasa'daki köy statüsüne ilişkin düzenlemenin, 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı ortaya çıktı.
Söz konusu düzenlemeye göre, büyükşehirlere bağlı mahallelere dönüştürülen köy ve belde yerleşimleri, başvuruda bulunmak şartıyla “kırsal mahalle” statüsüne geçebiliyor. Statü değişikliğine ilişkin başvurular, ilgili ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin onayı ile karara bağlanabiliyor.