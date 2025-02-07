Büyükşehirlerde rekor kırdı! İşte Türkiye'de en çok yalnız yaşayanın bulunduğu iller!

Türkiye'de yalnız yaşam trendi hızla yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla tek kişilik hane halkı sayısı 5 milyon 321 bin 540'a ulaştı. Bu artış, son 10 yılda yüzde 71 oranında bir büyüme anlamına geliyor. Yalnız yaşayanların başı çektiği il ise 943 bin 363 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla 384 bin 201 kişiyle Ankara ve 363 bin 110 kişiyle İzmir takip etti.

Bu artış, özellikle Covid-19 salgını döneminde hız kazandı. 2020'de yalnız yaşayanların sayısı 342 bin 421 artarak 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi. Salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de ise bu sayı 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e ulaştı.

2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e yükselen yalnız yaşayanların sayısı, 2023'te 125 bin 494 artarak 5 milyon 192 bin 825 oldu. 2024'te ise 128 bin 715 kişilik artışla 5 milyon 321 bin 540'a çıktı. Bu veriler, yalnız yaşamın Türkiye genelinde yaygınlaştığını ve özellikle büyükşehirlerde daha belirgin hale geldiğini ortaya koyuyor.

Büyükşehirlerde yalnız yaşayanların sayısı dikkat çekiyor. İstanbul'daki 943 bin 363 kişinin ardından Ankara'da 384 bin 201, İzmir'de ise 363 bin 110 kişi yalnız yaşıyor. Antalya'da 197 bin 923, Bursa'da 184 bin 559 kişi tek başına yaşamayı tercih ediyor. Bu şehirleri 123 bin 940 kişiyle Adana, 119 bin 750 kişiyle Mersin, 119 bin 432 kişiyle Balıkesir, 118 bin 166 kişiyle Konya ve 106 bin 912 kişiyle Kocaeli takip ediyor. Bu 10 büyükşehirdeki toplam tek kişilik hane halkı sayısı 2 milyon 661 bin 356'ya ulaştı ve bu rakam, ülkedeki yalnız yaşayanların yarısından fazlasını oluşturuyor.

Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 5 bin 754 kişiyle Bayburt, 6 bin 953 kişiyle Ardahan ve 8 bin 91 kişiyle Hakkari olarak belirlendi. Bu veriler, Türkiye'de yalnız yaşamın özellikle büyükşehirlerde yoğunlaştığını ve kırsal bölgelerde daha az yaygın olduğunu gösteriyor.