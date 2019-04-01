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Büyükşehirlerde son durum

Büyükşehirler resmi olmayan sonuçlara göre 30 büyükşehirden 10'unu CHP, 16'sını AK Parti, 3'ünü HDP, 1'ini ise MHP aldı.

Büyükşehirlerde son durum
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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

31 Mart 2019 Pazar günü saat 23.20 itibarıyla büyükşehirler resmi olmayan sonuçlara göre 30 büyükşehirde son durum şöyle:

Adana:

CHP

Ankara:

CHP

Antalya:

CHP

Aydın:

CHP

Balıkesir:

AK Parti

Bursa:

AK Parti

Denizli:

AK Parti

Diyarbakır:

HDP

Erzurum:

AK Parti

Eskişehir:

CHP

Gaziantep:

AK Parti

Hatay:

CHP

İstanbul:

AK Parti

İzmir:

CHP

Kahramanmaraş:

AK Parti

Kayseri:

AK Parti

Kocaeli:

AK Parti

Konya:

AK Parti

Malatya:

AK Parti

Manisa:

MHP

Mardin:

HDP

Mersin:

CHP

Muğla:

CHP

Ordu:

AK Parti

Sakarya:

AK Parti

Samsun:

AK Parti

Şanlıurfa:

AK Parti

Tekirdağ:

CHP

Trabzon:

AK Parti

Van:

HDP
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