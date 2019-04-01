Büyükşehirlerde son durum
Büyükşehirler resmi olmayan sonuçlara göre 30 büyükşehirden 10'unu CHP, 16'sını AK Parti, 3'ünü HDP, 1'ini ise MHP aldı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
31 Mart 2019 Pazar günü saat 23.20 itibarıyla büyükşehirler resmi olmayan sonuçlara göre 30 büyükşehirde son durum şöyle:
|
Adana:
|
CHP
|
Ankara:
|
CHP
|
Antalya:
|
CHP
|
Aydın:
|
CHP
|
Balıkesir:
|
AK Parti
|
Bursa:
|
AK Parti
|
Denizli:
|
AK Parti
|
Diyarbakır:
|
HDP
|
Erzurum:
|
AK Parti
|
Eskişehir:
|
CHP
|
Gaziantep:
|
AK Parti
|
Hatay:
|
CHP
|
İstanbul:
|
AK Parti
|
İzmir:
|
CHP
|
Kahramanmaraş:
|
AK Parti
|
Kayseri:
|
AK Parti
|
Kocaeli:
|
AK Parti
|
Konya:
|
AK Parti
|
Malatya:
|
AK Parti
|
Manisa:
|
MHP
|
Mardin:
|
HDP
|
Mersin:
|
CHP
|
Muğla:
|
CHP
|
Ordu:
|
AK Parti
|
Sakarya:
|
AK Parti
|
Samsun:
|
AK Parti
|
Şanlıurfa:
|
AK Parti
|
Tekirdağ:
|
CHP
|
Trabzon:
|
AK Parti
|
Van:
|
HDP