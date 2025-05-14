BUZAĞI DESTEĞİ | 1. dönem buzağı desteği ödemesi hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

Buzağı Desteği 1. Dönem başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Son başvuru tarihinin hemen ardından ödemelerin hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Genellikle nisan ve mayıs ayında hesaplara yatan destek ödemleri 14 Mayıs itibarıyla yetiştiricilere ulaşmadı. Bu nedenle yoğun bir şekilde "Buzağı desteği ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak" sorusuna yanıt arıyor.

Buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatar?

Buzağı desteği ödemeleri için henüz Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama gelmedi. Ödemeler için net bir tarih verilemezken beklentiler 1 hafta içinde yatacağı yönünde...

Buzağı ödemesi başvuru şartları...

Kayıt: Buzağı, TÜRKVET ve E-ıslah sistemlerine kayıtlı olmalıdır.

Yaş: Buzağı, doğduğu işletmede en az 120 gün (4 ay) süreyle yaşamış olmalıdır.

Aşılar: Programlı aşıları tamamlanmış olmalıdır:

Dişi buzağılarda: Şap ve Brusella aşıları

Erkek buzağılarda: Şap aşısı

Ödeme: Destekleme ödemesi, buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden yapılır.