BYD'nin Manisa'daki fabrikası için tedarikçisi belli oldu

Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye'deki fabrikası için dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Forvia'yla çalışmaya karar verdi.

BYD, Macaristan'daki fabrikası için de Forvia ile çalışıyor. Fransız tedarikçinin ürün gamında iç mekan çözümler, güvenlik ve aydınlatma sistemleri, mobilite ve güç aktarma sistemleri, yazılım, donanım ve arayüz ürünlerinin yanı sıra sürdürülebilir kompozit parçalar bulunuyor.

BYD'nin ÇED süreci başladı

Çinli otomotiv devi BYD üretime 2026'da başlayacak. 150 bin araçlık fabrika aynı zamanda tedarikçi parkı olacak. Burada 4 milyona yeni nesil, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç üretilecek.

Fabrianın 1 milyar dolarlık yatırımla inşa edilmesi planlanırken, projeye ilişkin ÇED süreci de başladı.

Proje alanı olarak seçilen alanda pres, gövde kaynak, boyahane, montaj hatlarından oluşan ana üretim aşamalarının yanı sıra şasi, iskelet (frame), motor üretimi (montajı), elektrikli araç bataryası montaj, araç tamponu, fren balatası, araç koltuğu ve araç kliması gibi parçaların üretimine yönelik de fabrikalar kurulacak.