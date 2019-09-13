C-majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum'da müzikseverlerle buluşuyor

13 Eylül 2019

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek olan, usta oyuncu Tarık Papuçcuoğlu'nun sunacağı, her yıl çıtasını yükselten C-majör İş'ten Sesler Korosu'nun 7. konseri, 14 Eylül Cumartesi (yarın) saat 21.00'de Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşecek.

Koro şefliğini Özlem Abacı'nın üstlendiği ''Zamansız Şarkılar'' konserinde, Bekir Ünlüataer, Bora Gencer, Çelik, Ersan Erdura, Güzin-Baha, İlham Gencer, Melihat Gülses, Nebil Özgentürk, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz ve Yonca Evcimik de sahne alacak. Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özcan'ın yeniden, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ilk defa sahne alacağı konserin geliri Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na bağışlanacak.

Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır önderliğinde 2016 yılında kurulan, Başkan Yardımcısı-Tezmaksan Makine San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Genel Sekreter Dr. Hakan Çınar, STK İletişim Sorumlusu Melike Argiş, Üye İlişkileri ve Mali İşler Sorumlusu Burcu Kösem ile sosyal sorumluluk görevlerini, sanat aracılığıyla toplum faydasına dönüştüren özel bir topluluk olan C-majör İş'ten Sesler Korosu, sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor. Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, Denizbank CEO'su Hakan Ateş, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ışık, Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Murat Dedeman, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özcan'ın asil üyeleri olduğu C-majör İş'ten Sesler Korosu, 6 yıldır gerçekleştirdiği konserlerle; TOÇEV, Mehmetçik Vakfı, Çocuk Eğitim (İşitme Engelliler Derneği) Derneği, İstanbul Down Sendromu Derneği, Dünya Engelliler Vakfı'na destek oldu.Bugüne kadar değerli iş insanlarının yanı sıra mizahçı ve yönetmen Gani Müjde, yazar Ahmet Ümit, tiyatrocu Behzat Uygur, sanatçı Özgün, Suzan Kardeş ve Bora Öztoprak gibi sanat dünyasının önemli isimlerinin de önceki konserlerde misafir olarak yer aldığı koro 110 kişiden oluşuyor. 14 Eylül'deki konsere 80 koro üyesinin katılımı bekleniyor.