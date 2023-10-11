C-Prot, GITEX Global 2023’te yerini alacak

2016 yılından bu yana GITEX’te yer aldıklarını anlatan Üstündağ, fuarın ayrıca, teknoloji, dijital ve elektronik çözümler sektörlerindeki önde gelen küresel işletmeler ve kurumlarla bağlantı kurma, stratejik ittifaklar geliştirme ve yeni niş pazarlara erişim sağlama fırsatı açısından fayda sağlayacağını ifade etti.

Üstündağ, “Dünya çapında milyonlarca kullanıcı, cihazlarını güçlü siber güvenlik çözümleriyle güvende tutmak için C-Prot’a güveniyor. Özgün, siber güvenlik ürünlerimizin küresel pazarlarda etkin olduğu ülke sayısı ise 190’a ulaştı” dedi.

Yenilikçi ürün ve çözümler ön plana çıkacak

Üstündağ, GITEX’te elektronik haberleşme, enerji, bankacılık ve finans, kritik kamu hizmetleri ve ulaştırma sektörlerinde öne çıkan siber güvenlik alanındaki en son yenilikçi ürünlerini ve çözümlerini öne çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.