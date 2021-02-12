Geçtiğimiz günlerde Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile ilgili olarak Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan astronot, kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulunması gerektiğini söyledi. Bu gelişmenin ardından bu kelimelere karşılık kullanılacak isim önerileri gelmeye başlarken, bu önerilerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen 'Cacabey' oldu.

İsim önerilerini yorumlayan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, “Türk Dil Kurumu Başkanımız ziyaretimize gelmişti. Başkan beyle şunda mutabık kaldık; özel isim kullanılması doğru değil. Eğer bunu astronot yerine kullanacaksak; astronot sadece Türk olmayacak. Amerikalı astronot da olacak. Yarın, ‘Amerikalı Alpaslanlar uzaya çıkıyor’ dediğimiz zaman yanlış olur. Ya da ‘Rus Cacabeyler’ dediğimiz zaman olmayacaktır. Bu sefer insanlar yine astronot ismini kullanmaya devam edecek. Astronot bir cins isimdir, bir cins isim olarak bir teklif bulunması doğrudur. Özel isimler bence yerinde değil” ifadelerini kullandı.

Cacabey kimdir?

Selçuklular döneminde Kırşehir emiri olan Nurettin Cibril Bin Cacabey 1240'ta İskilip'te doğdu.

Caca Bey, küçük yaşlarında üstün yetenekleri ile devrin önde gelenlerinin dikkatini çekmiştir. Kırşehir'de devrin fakültesi gözüyle bakılan Caca Bey Medresesi'ni yaptırmıştır. Yönetim işlerinde Türkçe konuşan ve yazışmalarında Türkçe kullanan Caca Bey, Caca Bey Medresesi'nde de Türk dilinde eğitim verilmesini sağlamıştır.

Genç yaşında başarısını göstereren Caca Bey, kısa zamanda büyüklerin arasında yer almaya başladı. Mevlana yazdığı bir mektupta, Caca Bey’in yeteneklerine ve başarılarına övgüde bulunmuş ve kendisiyle bir araya geldiği meclislerde de bu konuyu dile getirmiştir. Caca Bey, kendi idaresinde yaşamakta olan Hacı Bektaş Veli ile ilgilenmiş onu himaye etmiştir. Anadolu'da birçok hayır kurumu ve ayrıca cami, zaviye gibi pek çok kamusal yapının da onarımını yaptırmıştır. Caca Bey, 1301 yılında Bizanslılara karşı savaşırken ölmüştür. Cenazesi, Kırşehir’e getirilerek yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedilmiştir.