Cafer Mahiroğlu kimdir, neden yakalama kararı çıkarıldı?

Aziz İhsan Aktaş’ın beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Mahiroğlu’nun, "suç örgütü kurmak ve yönetmek" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla arandığı belirtiliyor..

Cafer Mahiroğlu kimdir?

Sivas’ta 1966 yılında dünyaya gelen Cafer Mahiroğlu, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’da iş hayatına atıldı.

1980’li yılların sonlarına doğru İngiltere’ye giden Mahiroğlu, burada konfeksiyon sektöründe çalışmaya başladı. Sektörde edindiği tecrübeyle zamanla çalıştığı atölyeyi satın alarak kendi işini kurdu.

1991 yılında, çalışanı olduğu Armondi adlı tekstil firmasını devralan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorothy Perkins, Tesco ve Evans gibi önde gelen perakende markaları için üretim yapan bir tedarikçi konumuna geldi.

2007 yılında mali sıkıntıya giren İngiltere merkezli hazır giyim zinciri Select’i satın aldı.

2017 yılında Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Markafoni’yi satın alan Mahiroğlu, Halk TV'yi de satın alarak medya sektörüne de giriş yaptı.