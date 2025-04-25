Çağdaş Cam'dan İTÜ'nün deprem araştırmalarına destek

Çağdaş Cam, Marmara Bölgesi’nde olası büyük depreme karşı hazırlıklı olmak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hayata geçirilen Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM)’a güneş paneli desteğinde bulunacak.

"Güneş enerjisi sistemlerini yapılması için sponsor olduk"

Çağdaş Cam’ın Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, Türkiye adına çok önemli gördükleri 3 alana destek stratejilerinin olduğunu belirterek bunların eğitim, kuraklıkla mücadele ve deprem olduğunu söyledi.

Deprem anında enerji hatlarında kesintiler yaşanabileceğini hatırlatan Pirinç, “Fakat böyle bir durumda MATAM’ın stratejik ünitelerinin çalışması, bunun için enerjisini kendi bünyesinde üretmesi hayati önem taşıyor.

Bu noktada merkeze, yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri olan güneş enerjisi sistemlerini kurulması gerekiyor. Çağdaş Cam olarak tesisin stratejik güç ünitelerinin enerjisini sağlayacak olan güneş enerjisi sistemlerini yapılması için sponsor olduk” dedi.

"MATAM’ın desteklenmesini çok önemsiyoruz"

İki yıl önce, 11 ili etkileyen çok büyük bir deprem felaketi yaşandığını hatırlatan Pirinç, depremde kayıpları en aza indirmenin yolunun bilimden geçtiğini ve bu sebeple de MATAM'ın desteklenmesini çok önemsediklerini kaydett:

“Bu kez 23 Nisan’da, İstanbul ve çevresinde deprem korkusunu bir daha yaşadık. Deprem felaketini engelleyecek güce sahip değiliz ancak depremde can kayıplarını en aza indirmenin yolunun bilimden geçtiğini biliyoruz. Bilimi çok önemsiyoruz. Bu yüzden MATAM’ın desteklenmesini çok önemsiyoruz.

Böylece depremde enerji kesilse de merkez çalışmaya devam edecek. Kayıplarının en aza indirilebilmesi için bu bilime katkıda bulunabilmek en büyük dileğimizdir. Umarım başarırız.”

MATAM nedir?

MATAM, başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkemizdeki aktif fayların oluşturduğu tehlike ve risklere dair dinamik, sayısal, interaktif tehlike ve risk haritalama teknikleri geliştiriyor. Aynı zamanda bina bazlı ivme haritaları oluşturarak deprem senaryoları hazırlıyor ve bu senaryolar ile kentsel dönüşüm, sanayi planlama ve afete hazırlık altyapısı için veri üretiyor. MATAM, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve ekibi tarafından koordine ediliyor.