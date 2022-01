Çağın en güçlü iktidar silahı: Veri Müneccimliği

Tamer IŞITIR

Sabancı Üniversitesi herkesin bildiği gibi Türkiye’nin en iddialı üniversitelerinden. Her yıl ülkenin en parlak öğrencilerini bünyesine katıyor. Üniversitenin kuruluşunda yer aldıktan sonra İsviçre’de akademik çalışmalarını sürdüren, ardından 2018’de Türkiye’ye dönerek üniversitenin başına geçen Prof. Dr. Yusuf Leblebici, dünya üniversitelerini kendilerine referans alarak, küresel çapta araştırmalara odaklandıklarını söylüyor.

Sabancı Grubu’nun kompozit alanındaki yetkinliklerini destekleyerek, o birikimi küresel işbirlikleriyle otomotivden havacılığa kadar birçok sektöre taşıdıklarını kaydeden Prof. Leblebici, yeni kurulan Türkiye Uzay Ajansı’nın da ilk proje ortaklarından oldukları bilgisini veriyor. Eğitim teknolojisi altyapısıyla öne çıkan Dijital Kampüs’ün faaliyete geçmesiyle, sanayi partnerleriyle ilişkilerini daha da güçlendirdiklerini anlatan Prof. Leblebici, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Eğitimde Reform Girişimi (ERG) gibi üniversite himayesindeki platformlarla toplumsal problemleri çözmeye yönelik öneri ve uygulamalar geliştirdiklerini, bu yönüyle kendini “fildişi kuleye” hapsetmeyen bir üniversite yarattıklarının altını çiziyor.

Türkiye’deki üniversitelerin nitelik sorununa dikkat çeken Sabancı Üniversitesi Rektörü, 200’den fazla üniversitenin aynı hedefl ere yürümesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, yükseköğrenim sistemine araştırma, yerel ihtiyaçları karşılama ve meslek insanı yetiştirme fonksiyonları çerçevesinde “hedef çoğullaması” önerisi getiriyor. Altunizade’de yeni faaliyete geçen Dijital Kampüs’te bir araya geldiğimiz Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici’yle, üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu dönüşümü ve yeni dönemde Türkiye’ye fırsatlar yaratacak alanları konuştuk.

■ Tam da Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına yaklaşırken özellikle ekonomimiz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Benzersiz bir coğrafyada, ekonomi enstrümanları açısından da çeşitliliğe sahip bir ülkeyiz. Nerede yanlış yapıyoruz, akademi özelinde mevcut durumu nasıl değerlendirirsiniz?

Potansiyelimiz olduğunu hissediyoruz ama hızlı gelişemezsek geriye düşeceğiz. Türkiye’de 200’ün üzerinde üniversite var, biz en iddialı üniversitelerden biriyiz. En iyi performansımızı gösterdiğimiz durumda bile kendimizi dünya üniversiteleriyle kıyaslıyoruz. Çok hızlı koşmazsak geriye düştüğümüzü görüyoruz. Özellikle Asya üniversiteleri çok hızlı gelişiyor. Çin zaten kendi başına müthiş bir şey. Hong Kong, Japonya, Malezya, Singapur... Bu ülkelerdeki üniversitelerin kalitesi, üretkenliği, yayınları, aldığı patentler… Bu alanlarda nasıl geliştiklerini görüyoruz. Rakiplerimiz onlarsa onları referans almamız lazım. Geçmişten beri Türkiye’deki iyi üniversitelerin çoğu Batı üniversitelerinden modellendi. Asya üniversitelerinin de geri kalanları aynısını yaptılar. Japonya’nın yahut Singapur’un en iyi üniversitelerine gittiğinizde, ABD üniversitelerinin bir benzerini görüyordunuz. Ama onlar alıp geliştiriyorlar. Japonlar da aslında Amerikan modelini alıp geliştirdiler, Türkiye’ye çok benzer hikayeleri var.

■ Nedir Hocam o model?

Batının aydınlanma devrimiyle bilimi ön plana çıkartıp bilimsel sonuçlardan ticari ve toplumsal başarılar yakaladığı gelişme modeli. Japonya bunun mükemmel bir örneğidir. 120 sene içinde herkesin önüne geçecek kadar hızlı koşabilmişlerdir. Bizden daha hızlı koşanlar var, bu kesin. Biz Türkiye üniversiteleri olarak yavaşlarsak başkaları önümüze geçecektir. Artık dünya çapında araştırma etkinliklerini, sanayi işbirliklerini konuşuyoruz. Bu konularda olup bitenlerin içinde olmamız lazım. Sadece izleyici olarak takip ederseniz 20-30 sene geriden gelirsiniz.

‘BEN BEYİN GÖÇÜNÜN BİR FAKTÖRÜYÜM’

■ Gelecek projeksiyonu çizmek için önce hayal etmeye daha sonra eldeki malzemeyi iyi kullanacak bir ‘aşçılığa’ ihtiyaç var gibi geliyor. Tabii o geleceğe yürümek için de en önemlisi bir motivasyon yeşertmek gerekiyor. Genç nüfusun başka ülkelerde yaşama isteği varken o motivasyon kanalları tıkalı gibi duruyor. Bir kesim de yurtdışına gitme meselesine şiddetle karşı. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz?

Biz bunu üniversitemizde teşvik ediyoruz. Ben 40 yıllık kariyerimde beyin göçünün bir faktörüyüm.

Tersine beyin göçünün de birden çok sefer faktörüydüm. Doktoramı ABD’de yaptıktan sonra Türkiye’ye geldim. Sabancı Üniversitesi’nin ilk kuruluşunda görev yaptım. Ondan sonra 2002’de İsviçre’ye tekrar gittim. 2018’in sonunda şimdiki görevim için geri döndüm. Dışarıya gitmekle Türkiye’ye geri dönmek meselesi aslında gereğinden fazla büyütülüyor. Tabii ki insanları en verimli olabilecekleri yerlere gitmeye teşvik etmek durumundayız. Mesela bizim öğrencilerimizin, mezunlarımızın yüzde 20’den fazlası şu anda yurtdışında. Kimi master-doktora yapıyor, kimi kendi işini kurmuş, kimi büyük şirketlerde çalışıyor. Biz bununla gurur duyuyoruz. Yurtdışına gitme olayı bizim gözümüzde kesinlikle engellenecek bir durum değil.

Kendi kariyerimde de yaşadığım bir şey bu. İsviçre’de çalışırken bir ayağım sürekli olarak Türkiye’deydi. Buradaki üniversitelerle projeler yaptım. Türkiye’den gelen öğrencileri yetiştirdim. Buradaki insanlarla çalışsınlar diye kendi elemanlarımı buraya gönderdiğim de oldu. Yurtdışında olmanız veya bir profesyonelin yurtdışında çalışması Türkiye için handikap değil.

ASYA ÜNİVERSİTELERİNİ MODEL ALMALIYIZ

■ Hatta know-how etkileşimi veya transferi gibi imkanlar doğuruyor. Dünya Bankası’nın yüksek teknolojili ürün ihracatı verileri var. Singapur’un 1992’de 21.8 milyar dolar yüksek teknolojili ürün ihracatı varmış. Türkiye’nin o tarihte 123 milyon dolarmış. 5-6 milyonluk ülke Singapur. Bugüne dönüp baktığımızda devasa bir ilerleme yaşamışlar. Asya üniversiteleri yurtdışından çok yetenekli akademisyenleri transfer ederek başarmadılar bu ilerlemeyi. Bugün Amerikan üniversitelerinde okuyan öğrencilerin yüzde 44’ü Çinli öğrenciler.

Evet, ben de Asya’ya bakıyoruz derken bunu kastettim aslında. Söz gelimi ABD üniversitelerindeki modeli birebir kopyalayacak durumda değiliz. Çünkü, orada 200- 300 yıllık geçmişi olan üniversiteler var. Onlar bambaşka dinamiklerle bugüne kadar gelmişler. Harvard’ın sadece bir fonu 50 milyar dolar gibi bir hacme sahip. Bir ülke bütçesi kadar neredeyse. Bizim modelimiz şu an da o olamaz. Başarılı ve gelişmekte olan Asya üniversitelerini model almamız gerekir.

■ Sabancı Üniversitesi açısından bu modelleri uyarlamak daha kolay olabilir ama ölçeğimiz Türkiye’deki 200 üniversite olduğunda buraları daha efektif hale getirmek için ne önerebilirsiniz?

Ne yapılması gerektiğini söyleyeyim. 8 milyon öğrenciyi 200 üniversiteye böldüğünüzde üniversite başına 40 bin öğrenci düşüyor. Bu 200 üniversitenin aynı şekilde aynı hedefl ere gitmesi mümkün değil, anlamlı da değil. Bir hedef çoğullaması yapılması lazım. İhtiyacımız bu. Bazı üniversiteler gerçekten dünya çapında araştırma yapacak potansiyele sahiptir, onların buraya odaklanması lazım. Bazıları yerel ihtiyaçlara cevap verebilir, onların da o ihtiyaçlara odaklanması gerekiyor. Bazı üniversitelerin meslek insanı yetiştirmesi gerekir ki onun adına üniversite denmez, o meslek yüksek okuludur. Meslek yüksek okulu kendi başına kötü bir şey değil. Dünyanın birçok ülkesinde liseden mezun olan çocukların yarısından fazlası üniversiteye değil meslek yüksek okuluna gider ve mesleklerini ellerine alarak mezun olurlar. Mezun olduklarında bir mühendisin maaşından daha iyi maaşla hayatlarına devam ederler.

Türkiye’de öyle bir üniform sistemimiz var ki hepsine üniversite diyoruz. Hepsi de üniversite mezunu yetiştirmeye çalışıyor. Üniversiteye gelenler de bu 4 yıllık diplomayı almaya çalışıyor. Çok sayıda mezunumuz oluyor sonunda ama bu mezunlar bir meslek sahibi olamadan hayata atılmış oluyorlar. Bizim ihtiyacımız olan aslında meslek sahibi yapabilecek bir eğitim sistemi. Aslında bunu sağlayabilmemiz için altyapı yok değil. Sadece bunun doğru kurgulanması lazım. Daha yeni yeni, YÖK düzeyinda bazı hareketleri görmeye başladık. Yavaş yavaş da olsa bu yönde bir çeşitlendirme var.

■ Vakıf üniversitelerini ayırmak lazım ama devlet üniversitelerini düşündüğümüzde tabii ki ODTÜ’nün odağıyla bir başka Anadolu üniversitesinin odağı aynı olmayacak. Anadolu üniversiteleri nasıl bir yol izleyecek?

Onlar yerel ihtiyaçlara göre kendi hedefl erini belirleyecekler. Bu üniversitelerin birçoğunun bulunduğu şehrin yerel ekonomisini sırtlaması ve oraya insan yetiştirmesi lazım. ‘X, Y, Z üniversitesinden diploma aldım’ değil, ‘bir meslek sahibi oldum ve bu meslekle çatır çatır para kazanıyorum’ diyebilecek insanlar yetiştirmek lazım. Onu yapabildiğimiz zaman bu dönüşümü sağlamış olacağız. Her sene bu kadar üniversite öğrencisini diploma sahibi yaparak aynı yere ulaşamayız.

Olayı kendimize çekersek, Sabancı Üniversitesi olarak bizim farkımız kaliteli öğrencileri alabiliyoruz. Dünyanın her tarafında başarılı olacak şekilde yetiştiriyoruz. Bunu yaparken de bu çocukları dünyaya nasıl hazırlayacağımız çok önemli. Örneğin çok iyi bir malzeme mühendisi yetiştirebiliriz, diplomasını da veririz. Yeterli mi bu, hayır. Bizim yetiştirdiğimiz insanların sadece en iyisi olması kafi değil artık. Çünkü o öğrenci belki 10 sene malzeme mühendisliği yapacak. 11’inci sene karşısına bambaşka bir dünya çıkacak. Aynı şu anda yaşadığımız gibi. O dönüşüme ayak uydurabilecek donanım setine sahip olması lazım o öğrencinin. Aynı zamanda iyi bir ekonomi bilgisinin olması lazım. Temel disiplinleri bilmesi lazım. Psikoloji, sosyoloji, tarih bilmesi lazım. ‘Kenarda bunlar olsa da olur, olmasa da olur’ değil. Bu donanım setine sahip bir kişi olduğu zaman o kişi kendi şirketini rahatlıkla kurabiliyor. Psikoloji, sosyoloji okumuş, toplumun nasıl çalıştığını biliyor. İnsanlarla nasıl ilişki kurulacağını biliyor. Kendi köşesine hapsolmuş bir insan değil. Kendini dönüştürecek kapasiteye sahip. Biz böyle kişiler yetiştiriyoruz.

Büyük sayılara gittiğimizde burada aşağı doğru genişleyen bir piramit var. Piramidin alt kademesinde 8 milyona yakın öğrenci var. Bizim 5 bin öğrencimiz en tepede olanlar. Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinin nüfusları çok az. O az sayıdaki öğrenciyle de çok güzel şeyler yapmamız mümkün. Ama genişleyen alt tabanla da ilgilenmek zorundayız. Az önce bahsettiğimiz donanım setini tabandaki herkese yaymak mümkün mü? Bu ne derece başarılabilir, onun tartışılması lazım.

‘EĞİTİMDE ROTA DEĞİŞİKLİĞİNE İMKAN VERELİM’

■ Japonlar başarabiliyorlar mı?

Bir dereceye kadar. Ama onun için 100 senedir sistemlerini kuruyorlar. Eğitim sistemini ilkokuldan itibaren kurmanız lazım.

■ Okul öncesinden itibaren hatta…

Bizde çocuklar zaten belli bir rotaya giriyorlar. O rotadan üniversiteyi bitirene kadar çıkamıyorlar. Japonya’da böyle değil. Almanya’da, İsviçre’de böyle değil. Farklı farklı rotalar var. En başından itibaren o seçenekleri herkes biliyor, arada rota değiştirebiliyorsunuz. Örneğin üniversite eğitimi hayal eden bir ortaokul öğrencisi bir noktada makas değiştirip ‘hayır, ben tesisat ustası olmak istiyorum, bunun okuluna gidip tesisat ustası olarak ben meslek okulunda eğitimimi tamamlayacağım’ diyor. Mühendislik eğitimi sonunda alacağından daha yüksek maaşla hayatını devam ettiriyor. Bunlar mümkün. Bunu yapabilecek bir sistem kurmamız gerekiyor. Bu henüz Türkiye’de yapılabilmiş bir şey değil. Sadece üniversiteler değil. Bu 8 milyonluk büyük ve geniş taban gökten zembille inmiyor. Bunlar orta öğretimin bize verdiği öğrenciler. Her sene büyük sayıda bunlardan geliyor.

■ Her sene 2.5 milyon öğrenci üniversite sınavına giriyor. Bunların 600-700 bini ancak yerleşiyor. Geride kalanları lise mezunu bir işsiz ordusu olarak her sene ve her sene genişliyor. Bu, piramidin en tepesi bir tılsım ortaya koyamadığı sürece ‘Kaderinize razı olacaksınız, açılıksa açlık, işsizlikse işsizlik, kaygıysa kaygı, memnuniyetsizlikse memnuniyetsizlik’ demek oluyor. Ki fildişi kule burası zaten. Piramidin en tepesi olarak size bu konuda ne görevler düşüyor?

Evet, bu konuda bizim görevlerimiz var. Örneğin Eğitimde Reform Girişimi’miz (ERG). 20 sene önce 2003’te çalışmalarına başladı. Neredeyse üniversiteyle eş zamanlı olarak kurulmuş olan çok çok değerli bir girişim; bir forum. Sabancı himayesinde gelişen ama başka üniversiteler, kurumlar ve özel teşebbüsün bir arada çalıştığı bir platform. Uzun zamandır Milli Eğitim Bakanlığı’yla (MEB) beraber çalışıyoruz. Fildişi kulede kalmayıp fikirler geliştirmek ve yönlendirme yapmak için elimizdeki araçlardan bir tanesi. ERG sayesinde MEB’e yol gösterici fikirler verebiliyoruz. Öneriler getirebiliyoruz. Bunların büyük ölçüde kabul gördüğünü görüyoruz. Türkiye’de bunu yapan bu düzeyde pek yer yok. ERG’nin kurucuları arasında Türkiye’de üniversite camiasının en önde gelen kişilerinden Üstün Ergüder Hoca var... Kurucu rektörümüz rahmetli Tosun Terzioğlu Hocamız var. Böyle insanlar tarafından kurulmuş bir girişim bu. ‘Biz en tepedeyiz, gerisiyle ilgilenmeyelim’ demediler. ‘Bunu kurup özel sektörün ve kamunun desteğiyle fikirler oluşturalım, modeller oluşturalım, ‘the best practiseler’ oluşturalım’ dediler. ‘Bu oluşturduklarımızı öğretmen adaylarıyla atölyeler yaparak paylaşalım, Türkiye’nin dört yanında gelen ortaöğretim veya ilköğretim öğretmenlerini bir araya getirerek deneyimlerimizi ve iyi örneklerimizi onlarla paylaşıp yol gösterelim' dediler. ERGi en iyi olduğunu iddia eden bir üniversite olarak piramidin altını ibiz nasıl besleyeceğimize güzel bir örnek. İPM'nin yaptığı çalışmalar da bu türden gayretler. Doğrudan doğruya sadece bir raporda kalan şeyler değil. Topluma nüfuz eden çalışmalar bunlar.

TÜRKİYE'NİN ÇİP TESİSİNE İHTİYACI VAR

■ Siz üniversite olarak ileri teknolojili ürün geliştirme konusunda hangi alanlara yoğunlaşıyorsunuz?

Nanoteknoloji alanını örnek verebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim ki nanoteknoloji alanında en iddialı merkez bizim kampüsümüzde. Sağlık konusunda sensör teknolojilerine çok önem veriyoruz. Kanda ya da nefeste belli patojenleri hızlı teşhis edebilecek nanoteknolojik sensörler… Benim öğrencilerimin yaptığı çipler arasında mesela epilepsi hastalarının tedavisi için kullanılan implante edilebilen çipler de var. ‘Takılacak çip yaptınız mı Hocam’ derseniz, cevabı evet. Bunu birkaç sene önce Özgür Demirtaş Hoca yaptığı bir konuşmada anlatmış, o çalışmadan bir örnek vermişti. Bunlar çok özel örnekler. Epilepsi hastasının bir kriz anında oluşan beyin dalgalarını izleyip ona göre bir ön tedbir almak veya bir sinyal, bir uyarı vermek. Veya o epilepsi krizini hafifl etecek bir sinyal üretmek gibi işlemler yapan çipler var. Bunlar implante ediliyor. Ama bu son zamanlarda konuşulan ‘Herkese çip takılacak’ çerçevesinde değerlendirilecek şeyler değil. Bunlar doğrudan doğruya sağlıkla ilgili şeyler. Çip teknolojisi insan vücudunda değişik yerlerde kullanılabiliyor. Bu çalışmaların çoğunluğu iyi amaçlarla yola çıkan şeyler. Epilepsi bunlardan bir tanesi, omurilik zedelenmesi bunun başka bir örmeği. Yürüme kabiliyetini kaybeden kişilerin omurilikteki sinyallerinin onarılması için geliştirilen teknolojiler şüphesiz iyi örnekler.

SAĞLIK VE SENSÖR TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

■ Siz daha önceki bir röportajınızda demiştiniz ki, ‘6-8 aylık sigara ithalatımızın karşılığı olan 300-400 milyon dolarla bir çip tesisi kurabiliriz. Bütün bölgenin ihtiyacına cevap vermez ama özellikle çip krizinin olduğu bu dönemde kendi ihtiyacımızı karşılamak için ivedilikle kurulabilir’.

Doğru. Hakan Bey’lerin (Güldağ) bir Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) toplantısı vardı. Orada da konuşuldu. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Böyle alanlarda bizim bir adım atmamız, devletin de destek vermesi lazım. TESİD toplantısını baştan sona izlerseniz orada çok değerli bir hazirun vardı. Bütün resmi orada görebiliyorsunuz. Ne yapılacağı ortada. Yol haritası var. Bütün yatırım planıyla hatta satın alma listelerine varana kadar hazır bir yol haritası zaten var. Biz bu yol haritasını bundan 5-6 sene önce Ankara’ya sunduk. Ama değişik sebeplerle yeteri hızda ilerlenmedi. Yüksek teknoloji noktasında neler yapılabilir dediğinizde o kadar çok şey var ki. Gerçekten bütün yatırım planları yol haritasıyla zaten hazır. Şu anda yola çıkılmaması için sebep yok. Çip üretecek bir tesis kurdunuz. O üretim hattında çalışacak insanları yetiştirecek de bir çark kurmak gerekiyor. O insanları yetiştirecek okulları desteklemek gerekiyor. Yok mu bugün, var. Bugün Türkiye’deki iyi üniversitelerin birçoğunda bu ihtiyaca cevap verilebilir. Ama öğrenciler diplomaları aldıkları anda Silikon Vadisi’ne veya Almanya’ya Hollanda’ya gidiyorlar. Onları oraya gitmeden burada da istihdam edecek ortam hazırlamamız lazım, hepsini değilse bile bir kısmını hiç olmazsa. Biz nerede söz sahibi olabiliriz? Nanoteknolojide. Sağlık ve sensör teknolojileri ön plana çıkıyor ve Türkiye'nin böyle bir kapasitesi var. Siz çok güzel söylüyorsunuz. Türkiye'nin sağlık sektörü son senelerde çok yol kat etti. Böyle bir ülkede teknolojinin kullanılması için envai çeşit imkan var. Bizim bu sağlık sektörüne yönelik yenilikçi çözümler getirmemiz lazım. Bunları üretip bütün dünyaya satabilir, Türkiye içinde de kullanabiliriz.

'Fildişi kulede oturup vaaz vermek bizim işimiz değil'

Eskiden ‘fildişi kule’ derlermiş. O fildişi kulelerimizde oturup vaaz vermek değil bizim görevimiz. Doğrudan doğruya sanayiyle el ele ürettiklerimizi onlarla paylaşarak geliştirmek. Bu modeli biz icat etmedik, ilk önce Amerikan daha sonra Avrupa ve Asya üniversiteleri bunu benimsediler. Bizim de bunu becermemiz gerekiyor. Fildişi kule meselesi akademik dünya içinde bir yergi olarak kullanılıyor ve hoş bir şey değil. Zaten kendimizi orada görmek istemiyoruz. Çünkü o toplumdan, sanayiden ve toplumun dinamo görevi gören diğer unsurlarından izole olmak hoş değil.

■ Bunu Sabancı Üniversitesi Rektörü olarak söylemenizin ayrıca önemi var.

Kesinlikle. Gerekirse sokakta, gerektiğinde üretim hattında faaliyet göstermemiz ve diğer taraftan sosyal alanda ses getiren çalışmaların bizzat anketini, yorumunu yapıp sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Mesela biz İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) aracılığıyla var olan problemlere nasıl çözümler getirilebilir ve neler yapılabilir, bunlara kafa yoruyoruz. İPM üniversitemizin bünyesinde bir araştırma merkezi. Uzun yıllardır çok başarılı çalışmaları var. İPM kadrosunda 20 kişi var, genç bir kadro. Geniş odak alanları var. Mesela iklim ve enerji politikaları… Enerji politikalarının iklime yansıması, iklimden de insan hareketlerine yani göç politikalarına etkileri gibi sonuçları irdeliyoruz. Büyük bir silsileden bahsediyoruz aslında; bir ucunda enerji var bir ucunda göç var. Kamunun daha efektif çalışabilmesi için mesela küresel rekabette başarıyı nasıl artırabiliriz, rekabetçi endüstrileri nasıl ortaya çıkartabiliriz, insanları nasıl yetiştirmemiz gerekir ki rekabetçi ortamda başarılı olsunlar gibi konuları irdeleyen, sadece teorik araştırma değil doğrudan uygulamalara yoğunlaşan çalışmalar bunlar.

METAVERSE BİR GERÇEKLİK KOPMASI AMA...

■ İletişim teknolojileri alanında da bir dönüşümün içindeyiz. Metaverse diye bir şeyden bahsediyoruz şimdi.

Ben kendi alanım gereği bütün bu kapısı aralanan sürecin içinde bulunuyorum. İşte çip teknolojileri. Bu alan sayesinde buralara geldik. Ben cep telefonu kullanmadığım zamanları çok iyi hatırlıyorum. Bundan sadece 10-15 sene geriye gittiğimizde bir cep telefonuna binlerce fotoğrafın sığdırılabileceği hayal bile edilmezdi. 36’lık roll film kullanılan zamanları gayet iyi hatırlıyorum. Hatta benim çoğu çekmiş olduğum fotoğraf bu filmler üzerindedir. Buraya nasıl geldik diye bakacak olursanız, bir cep telefonunun içinde şu anda kullanamayacağınız kadar bellek var. O belleği aşmanız gerekiyorsa doğrudan cloud’a bağlanıyorsunuz. Cloud’da da ömür boyu dolmayacak bellek alanı var. Bunlar eskiden beri var olan şeyler değil. Bugün çift çekirdek işlemcili PC’lerin yüzüne kimse bakmıyor. 2002’lerde İsviçre’de çalışmaya başladığım dönemler, birden fazla core’u (çekirdeği) olan işlemci mimarileri anlamlı olur mu olmaz mı, bunu tartışıyorduk. Bugün artık herkes ne kullandığının farkında. Biz teknolojinin imkanlarını doğru kullanıyor muyuz? Benim kanaatim hayır. Doğru kullanmıyoruz. Bu bellek kapasitesi, kameralardaki yüksek çözünürlük, işlem kapasitesi vs., aslında insanlara bir sanal dünya oluşturmaları için şekillendiriliyor. Metaverse aslında 1990’ların başında ortaya çıkan bir kavram. Şu an Facebook bunu markalaştırıyor. Ve bu, şu anda anlaşıldığı şekilde o zaman söylenmiş. Gerçeklik kavramı üzerinden bunu anlatayım. Şimdi sanal gerçeklik diyoruz. Yani gerçek olmayan bir gerçeklik, yani kendi ürettiğimiz gerçeklik. İşin felsefi tarafına iniyoruz burada. Gerçeklik bir tanedir. Her insan için farklı farklı yorumlanabilen, hatta her insanın kendi ürettiği gerçeklikler varsa zaten orada kopuyor iş. Şu anda biz oradayız. Bu teknoloji bize onu getiriyor. Gerçekliği kaybediyoruz. Mutluluk bununla ne derece çelişir veya ne kadar derinlikte gider onu bilemiyorum. Ama ben olaya gerçeklik tarafından bakıyorum. Bu yeni teknolojiler bizi gerçeklikten uzaklaştırıyor. Bunu tercih edenler olabilir. İyi ya da kötü diye bir yorum getirmiyorum buna. Kendi gerçekliği içinde yaşamak isteyen insanlar da olabilir, bundan mutlu olan insanlar da olabilir. Ancak bu yeni teknolojiler sayesinde aslında gerçekliği kaybetmiş oluyoruz.

YENİ DÜNYANIN HAMMADDESİNE SAHİP OLMAK EN ÖNEMLİ MESELE

Ben cep telefonu da kullanmıyorum bırakın sosyal medyayı. Bir sabah, bir akşam arayan olmuş mu diye bakıyorum. Oluşturduğumuz yeni gerçekliklerle, gerçeklikten kopmuş ayrı dünyalar oluşturuyoruz. Bunlara çok fazla bağımlı olmamak gerekiyor. Başka insanlar o dünyaların içinde mutlu olabiliyorlar. Metaverse o tür bir dünya. Bizler kullanıcılar olarak veri üretiyoruz. Bu sistemi sürekli olarak besliyoruz. Sürekli telefonunuzda resim çekip paylaştığınız anda bir kopyasını Facebook’la Twitter’la paylaşıyorsunuz. O bilgi dağarcığı sürekli olarak devasa bir veri tabanının içinde hammadde olarak kullanılıyor. Yeni dünyanın hammaddesi veri. Bu iş bambaşka bir yere doğru gidiyor. Metaverse bir gerçeklik kopması ama bir de işin şu tarafı var; reel dünya yerinde duruyor. O dünya hakkında veri toplayıp onları işleyerek müthiş bir öngörü kabiliyetine sahip olabiliyorsunuz. Bu çok basit. ‘Yarın hava nasıl olacak’tan başlıyor, önümüzdeki seçimlerde insanların nasıl oy kullanacağına, 5-10 sene sonra x, y, z şirketlerinin hisseleri nereye gidecek noktasına kadar ileriye dönük öngörü yapabilme imkanı sağlıyor. Gerçek dünya içinde geçerliliği olan çok büyük bir güç. Bu güce sahip olmak bundan sonraki dünyanın en önemli iktidar silahı. Buna sahip olanlar Amazon, Facebook, Google gibi şirketler. Bu da dünyanın bugününün gerçeği. O müneccimlik kabiliyetine sahip olmak bugün için en önemli mesele diye düşünüyorum.

TUA'NIN İLK PROJE PAYDAŞLARINDANIZ

■ Uzay teknolojileri alanında son zamanlarda bir hareketlilik var. Üniversite olarak bu alanda neler yapıyorsunuz?

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) kurulalı 1 sene oldu olmadı. TUA’nın ilk proje paydaşlarından birisiyiz. Şu anda bir gözlem uydusu tasarımı üzerinde çalışıyoruz.

■ Gözlem uydusunu yaptığımızda küresel havacılık anlamında birinci lige mi çıkmış oluyoruz?

Evet, öyle. Bunu yaparken çok sayıda başka küresel ortaklar da işin içinde çünkü. Zaten kotarmakta olduğumuz bir proje tamı tamına da TUA’nın ilgi alanına denk düştüğü için ilk projelerden bir tanesi bu oldu. İmzaladık ve başladık. Çok da mutluyuz. Bunun gibi söz sahibi olabileceğimiz başka projelerimiz de var. Gözlem uydusu projesi, gerçek bir bilimsel araştırma platformu. 2 ton ağırlığında. Küçük bir şeyden bahsetmiyoruz, büyük bir uydu. Birçok kabiliyeti var. Gerek donanımını gerek yazılımını biz geliştiriyoruz.

■ TUA kısa ve orta vadede önemli hedefl er vadediyor mu? Kamuoyunda Ay'a gitme fikri biraz küçümseniyor.

Vadediyor tabii ama Ay'a gitmek gibi hedefl er biraz ileri vade hedefler. Ama yakın vade hedefl eri bakımından düşünecek olursanız, evet. 3-5 sene içerisinde Türkiye’nin kendi uydularını geliştirmesi, tamamen kendi tasarımı olan uydular fırlatması mümkün ve o yola girilmiş durumda. TUA’nın hedefl eri konuşulduğu zaman en iddialı hedef en başa yazılıyor. O zaman Mars’a veya Ay'a gitmekten başlıyoruz. Ama kısa vade hedefl erde çok gerçekçi ve erişilebilir yerlerde olduğumuzu görebiliyoruz. Biz de buna katkı veriyoruz.