Çağrı cihazı ve telsiz patlamaları sonrasında Beyrut'ta son durum: 32 ölü, 3250 yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, iki gün üst üste çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlatılmasının şoku yaşanıyor.

32 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 250'den fazla kişinin yaralandığı olaylar sontasında Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaralıların tedavi sürecini takip etmek için Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret etti. Saldırının ikinci dalgasının sona erdiği ve hastanelere yeni yaralıların gelmediği konusunda güvence veren Mikati, "Lübnan'da olup bitenlerde Birleşmiş Milletler nerede?" diye sordu.

Başkent Beyrut sokaklarında saldırıların yarattığı hüzün ve endişe hakim. Saldırılar nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken birçok resmi kurum da kapalı bulunuyor.