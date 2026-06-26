Çakal’ı yaralayan sanığa 1 yıl 8 ay hapis
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali’nde konser sırasında havalı tüfekten çıkan saçmayla dizinden yaralanan rapçi Emirhan Çakal’ın davasında karar çıktı.
Hayati ARIGAN
Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Müşteki Emirhan Çakal ve sanık avukatı katıldı.
Mahkeme sanık Faik Duran’ı 'silahla kasten yaralama'suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı; ceza ertelenerek 2 yıl denetim süresi verildi.
Olayın 21 Ağustos 2025’te festival alanında meydana geldiği, sanığın alkollü halde evinden yaklaşık 150 metre uzaktaki alana doğru ateş ettiği ve saçmalardan birinin Çakal’ın dizine isabet ettiği belirlendi.
Mahkeme, eylemi olası kastla işlenen yaralama olarak değerlendirdi.
Kararda ayrıca havalı tüfeğin müsaderesine ve yargılama giderlerinin sanıktan alınmasına hükmedildi.
Gerekçeli kararın tebliğinden sonra istinaf yoluna başvurulabilecek.