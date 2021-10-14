Çakırözer'den Taliban açıklaması: Ankara'da ağırlanan Muttaki yaptırım uygulanan bir isim

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyet temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ziyareti değerlendirdi.

ANKA'ya açıklamalarda bulunan Çakırözer, şunları söyledi:

"Taliban hükümetinin dışişleri bakanının Ankara’da ağırlanması, dünya gözünde Taliban’ı meşrulaştırmaktan başka bir anlam taşımaz. Tabii ki Türkiye, Afgan halkına yardım etmelidir. Hele hele yaklaşan kış öncesinde Afganistan’da büyük bir insani trajedi yaşanırken, insani yardımı derhal yapmalıyız. Ama bunu yapmak için Afganistan’da terörle bağlantısını kesmemiş olan Taliban yönetiminin dışişleri bakanının Ankara’da ağırlanması gerekmez.

Şu anda Ankara’da bakan protokolüyle ağırlanan Taliban’ın Dışişleri Bakanı Muttaki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, teröre destek veren isimlere uyguladığı yaptırımlar yasası kapsamında yaptırım uygulanan bir isimdir. Muttaki’nin yanı sıra Taliban hükümetinin 33 bakanından 18’i de BM’nin yaptırımlar listesinde yer almaktadır.

"33 bakandan 18’i BM’nin terör listesinde"

Daha önce uyardık. Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi de yine geçtiğimiz günlerde bu Dışişleri Bakanı’nı ziyarette bulundu. Orada da söyledik, bunun adı tanıma anlamına gelir. Bakanı ziyaret etme, bakanı Ankara’da ağırlama gibi hareketler dış politikada meşrulaştırma anlamına gelir. Türkiye, bu adımları atmaktan kaçınmalıdır.

Neden kaçınmalıdır? Çünkü kurulan Taliban yönetimi ülkenin tüm halkını temsil eder nitelikte değil. 33 bakandan 18’i BM’nin terör listesinde gözüken isimler. Benzer şekilde Afganistan’da temel hak ve özgürlükler alanında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Kadınlar eve hapsedilmiş durumda, sokak ortasında idamlar yaşanıyor, şeriat yasalarıyla cezalar veriliyor; gazetecilerin, diğer aydınların ifade özgürlüğü kısıtlanmış durumda.

Hal böyleyken Türkiye’nin bu rejimi tanıma, bu rejimi dünya gözünde meşrulaştıracak anlamına gelecek adımlardan kaçınması gerekir. O yüzden Taliban’ın dışişleri bakanının Türkiye’de kabul edilmesi çok büyük bir hatadır. Görüşme mutlak surette alt seviyede yapılmalıdır, üst seviyede görüşmelerden kaçınılmalıdır. Taliban’ın ülkesinde insan hakları alanında, terörle mücadele alanında, uyuşturucuyla mücadele alanında dünyaya güven vermeden; Türkiye’nin bu rejimi meşrulaştırma, bu rejimi tanıma anlamına gelecek hiçbir adım atmaması gerekir."