Çaldıran'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA