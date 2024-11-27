Çalışanlar enflasyon karşısında ezdirilmemeli

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgan­cılar, kasım ayı meclis toplan­tısında yaptığı konuşmada ça­lışanların enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini söy­leyerek, ücretler üzerinden alı­nan verginin de çalışanın eline geçen net değer üzerinden alın­ması gerektiğini ifade etti.

Yor­gancılar, “Yılsonu geldi, asgari ücretle ilgili toplantılar yapıla­cak. Konuşulan rakamlar 30-35- 40-45 TL olarak telaffuz edili­yor, hepsi enflasyonu direkt ola­rak etkileyecek rakamlar. Ama bir gerçek var çalışanlar enflas­yonun karşısında ezilmemelidir. Gerçek hak ettiği ücreti almalı. Bunu da alırken, devlet net eline geçen gelir üzerinden vergi dili­mine tabi tutmalı. O zaman ça­lışanların eline geçen para daha yüksek olacak.

Öte yandan ara­lık sonuna kadar çalışanlar asga­ri ücretteki belirsizlikten dolayı emekli olup olmama arasında bir ayrım içindeler. Asgari ücrette­ki rakam düşük olursa ve şimdi emekli olursa daha yüksek ma­aş alacak ocak ayından sonraya kalırsa emekli maaşı daha düşük olacak diye değerlendirmeler var. Bunların ortadan kalkma­sı için vergi sisteminde uygula­nan bu ücret politikası üzerinde­ki vergi sistemi yeni baştan göz­den geçirilmeli. En kolay vergi alma yeri ücret üzerinden. Ama ücretteki vergilendirme mutlaka enflasyona paralel olarak vergi dilimleri de artırılmalıdır. O za­man çalışanın, eline ocak ayında aldığı maaş martta değişmeye­cek; haziranda temmuzda deği­şecek” dedi.

“Avrupa bizi oyalıyor”

Toplantıda AB Komisyonu Ge­nişleme Raporu hakkında da ko­nuşan Yorgancılar, “Türkiye’nin işleyen bir piyasa ekonomisi ko­nusunda oldukça ileride oldu­ğu, istihdamın artmasına karşın iş gücü piyasasının hala büyük yapısal zorluklarla karşı karşıya kaldığı, vize ile ilgili de vize ser­bestisi yol haritası kapsamında öne çıkan hiçbir kriterin yerine getirilmediği ifade ediliyor. Ya­ni biz hiçbir kriter yapmadık di­ye onlar rapor yazıyor; bizler bü­yük elçiliklere müracaat ettiği­mizde eleman yok ondan dolayı vize veremiyoruz diyorlar” dedi.

Bu rapordan başka sıkıntıların da olduğunu anladıklarını söy­leyen Yorgancılar, “Türkiye’nin mevzuatına ve vize politikasına ilişkin ‘AB müktesebatına daha uyumlu hale getirilmesi gerek­mektedir’ diyor. Yani vize konu­sunda bu açıklamadan şunu an­lamamız gerekiyor; bir takım da­ha edinimlerimiz var bunların yerine getirilmesi gerekiyor on­dan sonra vize ile ilgili rahatlık göreceğimizi düşünüyoruz. Ama ben bu raporun geçen seneki ha­line baktım yüzde 90’ı aynı, bir önceki genişleme raporuna ba­kın yüzde 85 aynı hiçbir değişik­lik yok yani sizin anlayacağınız AB bizi oyalıyor” dedi.

“Sanayici sabretmeye hazır yeter ki enflasyon hedefi tutsun”

Önümüzdeki yılın enflasyon beklentisinin yüzde 21’e düştüğünü hatırlatan Yorgancılar bu konuda şunları söyledi, “Aslına baktığınızda 44’ten 21, bunu da yakalayabilirsek büyük başarı. Şimdi bu rakamı tutturabilir miyiz? Evet ama nasıl tuttururuz? Para politikası kadar maliye politikası da önemli, güven veren program, hukukun adil ve hızlı işlemesi, gıda enflasyonunu düşürmeye yönelik tarımsal destekler ve verilerin doğru ölçümlenmesi.

Bizdeki en büyük sıkıntı bu. Verilerin doğru ölçülmemesinde. Burada tabi ki en büyük fedakârlık sanayiciye ve çalışan kesime, bize sabretmek düşüyor. Bu ülke için her türlü sabrı göstermeye herkes hazır, yeter ki enflasyon belasından kurtulalım bir daha karşı karşıya gelmeyelim. Sabrettik yine edelim gerekirse 1 sene daha ama bir daha Türkiye’nin gündeminde enflasyon olmamalı. Bunun için de radikal kararların alınması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.”