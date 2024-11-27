Çalışanlar enflasyon karşısında ezdirilmemeli
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, kasım ayı meclis toplantısında ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret konusunda çalışanın ezdirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yorgancılar, enflasyonun düşmesi için daha radikal kararlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Özlem SARSIN
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini söyleyerek, ücretler üzerinden alınan verginin de çalışanın eline geçen net değer üzerinden alınması gerektiğini ifade etti.
Yorgancılar, “Yılsonu geldi, asgari ücretle ilgili toplantılar yapılacak. Konuşulan rakamlar 30-35- 40-45 TL olarak telaffuz ediliyor, hepsi enflasyonu direkt olarak etkileyecek rakamlar. Ama bir gerçek var çalışanlar enflasyonun karşısında ezilmemelidir. Gerçek hak ettiği ücreti almalı. Bunu da alırken, devlet net eline geçen gelir üzerinden vergi dilimine tabi tutmalı. O zaman çalışanların eline geçen para daha yüksek olacak.
Öte yandan aralık sonuna kadar çalışanlar asgari ücretteki belirsizlikten dolayı emekli olup olmama arasında bir ayrım içindeler. Asgari ücretteki rakam düşük olursa ve şimdi emekli olursa daha yüksek maaş alacak ocak ayından sonraya kalırsa emekli maaşı daha düşük olacak diye değerlendirmeler var. Bunların ortadan kalkması için vergi sisteminde uygulanan bu ücret politikası üzerindeki vergi sistemi yeni baştan gözden geçirilmeli. En kolay vergi alma yeri ücret üzerinden. Ama ücretteki vergilendirme mutlaka enflasyona paralel olarak vergi dilimleri de artırılmalıdır. O zaman çalışanın, eline ocak ayında aldığı maaş martta değişmeyecek; haziranda temmuzda değişecek” dedi.
“Avrupa bizi oyalıyor”
Toplantıda AB Komisyonu Genişleme Raporu hakkında da konuşan Yorgancılar, “Türkiye’nin işleyen bir piyasa ekonomisi konusunda oldukça ileride olduğu, istihdamın artmasına karşın iş gücü piyasasının hala büyük yapısal zorluklarla karşı karşıya kaldığı, vize ile ilgili de vize serbestisi yol haritası kapsamında öne çıkan hiçbir kriterin yerine getirilmediği ifade ediliyor. Yani biz hiçbir kriter yapmadık diye onlar rapor yazıyor; bizler büyük elçiliklere müracaat ettiğimizde eleman yok ondan dolayı vize veremiyoruz diyorlar” dedi.
Bu rapordan başka sıkıntıların da olduğunu anladıklarını söyleyen Yorgancılar, “Türkiye’nin mevzuatına ve vize politikasına ilişkin ‘AB müktesebatına daha uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir’ diyor. Yani vize konusunda bu açıklamadan şunu anlamamız gerekiyor; bir takım daha edinimlerimiz var bunların yerine getirilmesi gerekiyor ondan sonra vize ile ilgili rahatlık göreceğimizi düşünüyoruz. Ama ben bu raporun geçen seneki haline baktım yüzde 90’ı aynı, bir önceki genişleme raporuna bakın yüzde 85 aynı hiçbir değişiklik yok yani sizin anlayacağınız AB bizi oyalıyor” dedi.
“Sanayici sabretmeye hazır yeter ki enflasyon hedefi tutsun”
Önümüzdeki yılın enflasyon beklentisinin yüzde 21’e düştüğünü hatırlatan Yorgancılar bu konuda şunları söyledi, “Aslına baktığınızda 44’ten 21, bunu da yakalayabilirsek büyük başarı. Şimdi bu rakamı tutturabilir miyiz? Evet ama nasıl tuttururuz? Para politikası kadar maliye politikası da önemli, güven veren program, hukukun adil ve hızlı işlemesi, gıda enflasyonunu düşürmeye yönelik tarımsal destekler ve verilerin doğru ölçümlenmesi.
Bizdeki en büyük sıkıntı bu. Verilerin doğru ölçülmemesinde. Burada tabi ki en büyük fedakârlık sanayiciye ve çalışan kesime, bize sabretmek düşüyor. Bu ülke için her türlü sabrı göstermeye herkes hazır, yeter ki enflasyon belasından kurtulalım bir daha karşı karşıya gelmeyelim. Sabrettik yine edelim gerekirse 1 sene daha ama bir daha Türkiye’nin gündeminde enflasyon olmamalı. Bunun için de radikal kararların alınması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.”