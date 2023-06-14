Çalışma Bakanı Işıkhan ve Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' görüşmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay’ı kabul etti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre dün (13 Haziran) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede Atalay, Bakan Işıkhan’a hayırlı olsun dilekleri ile çalışma hayatına ilişkin görüş, talep ve önerilerini dile getirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı dün işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıdan asgari ücrete ilişkin herhangi bir rakam çıkmadı.