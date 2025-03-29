Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan bayram mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında milletin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı ve Gazze'ye yönelik dileklerini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı'nı el birliğiyle inşa etme kararlılığımızı yineledik"

Bakan Işıkhan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bayramlar ve mübarek aylar bizi, özümüzdeki kadim kodlara döndüren, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren müstesna dönemlerdir. Bu rahmet ikliminin ruhuna yaraşır şekilde bizler de Ramazan-ı Şerif boyunca, ülkemizi bir baştan bir başa dolaşıp iftar ve sahur sofralarında vatandaşlarımızla hemhal olduk. Bu vesileyle, tam bağımsız Türkiye yolunda yerli ve milli kalkınmamızın emektarları olarak gördüğümüz, işçimiz, işverenimiz, memurumuz, emeklimiz, yatırımcımız ve girişimcimizle bir araya gelerek, Türkiye Yüzyılı'nı el birliğiyle inşa etme kararlılığımızı yineledik"

Bakan Işıkhan mesajını "Rabb'ime, bizi bir bayrama daha birlik ve beraberlik içerisinde ulaştırmış olduğu için şükrediyor, bu mübarek günler hürmetine basta Gazze olmak üzere, tüm ümmet coğrafyamızdaki haksızlık, adaletsizlik ve zulümlerin bir an önce son bulmasını diliyorum" cümleleriyle tamamladı.