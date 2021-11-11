Çalışma Bakanlığı'ndan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek 3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili çalışmaların, çalışma takvimlerinde yer aldığı ancak EYT'nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer almadığı belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde, 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."