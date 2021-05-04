“Çalışma belgesinde e-Devlet aradan çekilsin”

Yener KARADENİZ

Bayram sonrası 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanmada muafiyet kapsamında olan çalışanların, izin belgelerine yönelik karışıklık devam ediyor. e-Devlet sisteminde yaşanan yoğunluk, teknik sorunlar ve kod uyumsuzluğu gibi nedenler ile yüzbinlerce çalışan belge almakta zorluk yaşıyor. Şimdilik sistemde yer alan ve manuel olarak hazırlanan görev belgesi kullanım süresi 7 Mayıs Cuma günü 24:00’a kadar uzatılsa da iş dünyası sonrası için endişeli. Sektör temsilcileri, söz konusu belgenin geçerlilik süresinin kapanmanın sonuna kadar devam etmesini, ya da ilk kapanmada olduğu gibi firmalar tarafından düzenlenmesini talep ediyor.

Mümessile davetiyeli çözüm

İhracatın devamı için hayati öneme sahip olan mümessil ve dış ticaret şirketleri için ise şimdilik davetiyeli çözüm geliştirdi. Birlik başkanları, konunun Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bakanlığa iletildiğini ve birkaç güne kadar bu konunun da çözüme kavuşturulacağını belirtti. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, yasal düzenleme ile ilgili hiçbir gelişme olmadığını belirterek, her şirketin bu sorunun çözümüne yönelik farklı yollara başvurduğunu anlattı. Bu kapsamda davetiyeli çözüm geliştirdiklerini söyleyen Ertuğrul, “Örneğin ihracatını yapmamız gereken ürünlerin kontrolü gerekiyor. Bir davetiye hazırladık. ‘şirketiniz adına üretim yaptığımız depomuzda bekleyen ve halen üretimine de devam edilen ihracat mallarının kontrolü için teknikerinizi davet ediyoruz’ diye. Belgede gün ve saati de belirterek bu şekilde çalışma belgesi düzenliyoruz. Kısa zamanda bu konuda çözüm bekliyoruz” dedi.

Öte yandan üretimde olup e-devlet sisteminde yaşanan sıkıntı nedeni ile çalışma belgesi alınmasına yönelik sıkıntının da devam ettiğini dile getiren Ertuğrul, “Şimdilik manuel olan belgenin geçerlilik süresi cuma gününe kadar uzatıldı ama sonrası için endişelerimiz var. Çalışma belgesi eskisi gibi şirketler tarafından düzenlenmeli. Zaten sorumluluk yine işveren ve işçide oluyor. Ayni zamanda pratik çözüm” şeklinde konuştu.

Mümessil firmaların listesi Ankara'ya iletildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da önceki gün yaptığı açıklamada tam kapanma sürecinde üretim, ihracat, tedarik ve lojistik zincirlerinde aksama yaşanmaması açısından çalışma izinlerinin e-Devlet yerine firmalar tarafından düzenlenebilmesine imkan tanınması gerektiğini söyledi.

Ofis tanımında olduğu için çalışma muafiyeti alamayan mümessil ve dış ticaret şirketi ile ilgili sıkıntının devam ettiğini belirten Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin de konunun TİM bünyesinde de konuşulduğunu anlattı. Bakanlık nezdinde görüşmelerin sürdüğü bilgisini veren Tekin, birkaç gün içinde söz konusu alana yönelik muafiyetin de geleceğine yönelik öngörüsünü paylaştı.

İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe ise mümessil şirketlerin listesinin Ankara ile paylaşıldığını ve e-Devlet sistemine onların da eklenmesini talep ettiklerini söyledi. Sistemde cuma günü sonrası yaşanabilecek sorunlar için ise Gültepe, “Belge alınması sıkıntı. İnsanlar arabası ya da servisi ile işe gidip geliyor. Çalışan kesimin büyük bir kısmı tam kapanmadan muaf. Şimdi yüzde 5 için yüzde 95’i mağdur etmenin alemi yok. Çalışma belgesi eskisi gibi firmalar tarafından düzenlenmeli” diye konuştu.

Tam kapanma kontrolleri trafiği kilitledi

Çalışma belgesi konusunda yaşanan belirsizlik, haftanın ilk çalışma gününde trafikte belirli bölgelerde yoğunluğa yo açtı. e-Devlet üzerinden çalışma belgesi alınamaması ve manuel belgenin süresinin uzatılması, polis kontrol noktalarının artmasına yol açtı. İstanbul trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde şerit sayısının muafiyet belgesi kontrolleri nedeni ile düşürülmesi söz konusu bölgelerde yoğun trafiğe yol açtı. Tam kapanma nedeni ile trafik yoğunluğunun olmayacağı düşüncesi ile işlerine giden çok sayıda çalışan beklenmeyen yoğunluk nedeni ile işlerine gitmekte zorluk yaşadı.