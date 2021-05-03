Çalışma izin belgesi 4 milyona yaklaştı

ANKARA(DÜNYA) - İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmanın ilk hafta bilançosunu açıkladı. 26 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında kısıtlama kurallarına uymayan 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 27 Nisan Perşembe gününden itibaren 17 Mayıs 05.00’a kadar tam kapanma uygulanmasına geçildiği hatırlatılarak, vatandaşların tedbirlere büyük özveri sağladığı bildirildi.

3 Mayıs saat 10.00 itibarıyla e devlet üzerinden 3 milyon 948 bin 265 çalışma muafiyet izin belgesi adet çalışma muafiyet izin belgesi alındığı belirtilen açıklamada, manuel olarak doldurulan izin belgelerinin ise kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle yapıldığı vurgulandı.

Açıklamanın son bölümünde ise, “Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz.” ifadeleri kullanıldı.