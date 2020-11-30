Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bu artışın ardından yeni tedbirler uygulamaya koyulurken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Bu durumda 20 yaş altında olup çalışan bireyler nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması için belirlenen yaş aralıklarında olan vatandaşların iş yerlerine giderken bir sorun yaşamamaları adına çalışma izin belgesi almaları gerekiyor. 20 yaş altı çalışma izin belgesi e-Devlet'ten temin edilebiliyor.

Bunun için bu durumda olanların e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ilgili belgenin çıktısını almaları gerekiyor.

Belgenin çıktısını alanlar, güvenlik görevlilerine bu belgeyi göstererek sorun yaşamadan iş yerlerine gidebiliyor.