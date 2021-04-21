Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları T.C. Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünürken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Vedat Bilgin atandı.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, Vedat Bilgin kimdir, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Vedat Bilgin hakkında merak edilenler...

Vedat Bilgin kimdir?

Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Vedat Bilgin, ardından lisans eğitimi için Ankara'ya gitti.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamlayan Vedat Bilgin, stanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

Daha sonra York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Vedat Bilgin, Michigan Üniversitesinde ise "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulunan Vedat Bilgin, 26. dönem AK Parti Ankara Milletvekili olurken, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu

Vedat Bilgin, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Bilgin evli ve iki çocuk babasıdır.