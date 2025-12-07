Çalışmalarda sona gelindi: Doğum izinlerinde yeni dönem! Doğum izni uzatılıyor mu? Doğum izni kaç gün olacak? Emzirme ödeneği ve süt izni

Doğum izni düzenlemesine ilişkin uzun süredir devam eden çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. AK Parti Meclis Grubu, hazırlanan taslak üzerindeki son değişiklikleri önümüzdeki hafta ele alacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmada, mevcut mevzuatta yer alan "doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta" olarak uygulanan toplam 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması öneriliyor.

Yeni taslakla birlikte işçi ve memur statüsündeki ebeveynler arasındaki hak farklılıkları da kalkacak. Eşi doğum yapan işçilerin yararlandığı 5 günlük izin 10 güne çıkarılarak memur babalarla eşitlenecek. İşçi anneler için de memurlarda olduğu gibi daha kapsamlı süt izni uygulaması getirilecek.

Emzirme ödeneği ve süt izni

Mevcut uygulamalara göre annelere doğum izninin yanı sıra emzirme ödeneği ve süt izni hakkı sağlanıyor. Emzirme ödeneğinden hem sigortalı anneler hem de eşi doğum yapan sigortalı babalar yararlanabiliyor. Doğum izni sonrasında işe dönen annelere, bebek bir yaşına gelene kadar günlük 1,5 saat süt izni veriliyor. Kamu ve özel sektörde bu izin ilk altı ayda günlük 3 saat, sonraki dönemde ise 1,5 saat olarak uygulanıyor.

Yalnız yaşayanlar artıyor, doğurganlık düşüyor

Hükümet, doğum izinlerinin daha da uzatılmasını gündemde tutsa da, bu tür düzenlemelerin kadınların istihdamda dezavantajlı konuma düşme riskini artırabileceği değerlendirilerek dengeli bir formül üzerinde duruluyor. Amaç, aileyi desteklerken kadınların iş gücüne katılımını olumsuz etkilemeyecek bir denge kurmak.

Ev hanımlarına yönelik emeklilik ve vergi teşviklerinin yanı sıra, çalışan anneler için kreş imkânlarının yaygınlaştırılması ve bakım desteklerinin artırılması da üzerinde durulan başlıklar arasında yer alıyor. Hükümet kaynakları, yalnız yaşayanların oranının yüzde 20'ye ulaşması nedeniyle, yaşam koşullarının "aile ve çocuk dostu" bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekiyor.

Türkiye'de doğurganlık oranının 2,1 seviyesinin altına gerilemesi ve kadınların iş gücüne katılım oranının OECD ortalamasının oldukça gerisinde kalması, hükümeti doğum ve ebeveyn izinlerini güçlendirmeye yönelten temel nedenler arasında. Yeni düzenlemenin, daha paylaşımcı ve adil bir aile politikası oluşturulmasına katkı sunması hedefleniyor.